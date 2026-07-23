Timvikarie sökes till man i Limhamn, dag, kväll och helg.
Ideella Föreningen Smil / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Föreningen Smil i Malmö
, Vellinge
eller i hela Sverige
Jag söker:
Timvikarier som kan hoppa in med kort varsel och arbeta oregelbundna tider omfattande dag, kväll eller helg.
Om mig:
Jag är en positiv och glad man på 50+ boendes i min lägenhet i Limhamn.
Jag tycker om att laga mat, kolla på film, gå ut på promenader samt lyssna på musik. Då musik och film är ett stort intresse för mig går jag gärna på en konsert eller två eller ser en bra film på bio.
Jag behöver hjälp med allt i vardagen, såsom personlig omvårdnad, påklädning, matlagning, förflyttningar, tvätta samt hålla ordning på mina grejer. Hjälpmedel finns i hemmet. Jag har inga svårigheter att kommunicera verbalt.
Vem söker jag:
Jag vill att du ska kunna svenska språket väldigt väl samt är lyhörd och inkännande för mina behov och vilja. Du behöver vara ordningsam, lugn och tålmodig, men också vara framåt och kunna ta initiativ. Du är en person som ser möjligheter istället för hinder. Viktigt att du är punktlig med tiderna. Allra viktigaste för mig är dock personkemi.
Arbetstid och schema:
Som timanställd ska du kunna hoppa in med kort varsel och kunna arbeta något av följande pass. Tiderna kan komma att förändras framöver, dock ingen nattjänstgöring.
9:00-16:30
9:00-19:00
16:00-22:00
10:00-23:00
10:00-19:00
Arbetsplatsen - Kooperativet SMIL
Om SMIL
SMIL är en brukarstyrd förening som anordnar personlig assistans för personer bosatta i Malmö med omnejd. Vi är ett kooperativ utan ekonomiskt vinstintresse.
SMIL har självklart kollektivavtal, vilket bland annat innebär att våra personliga assistenter har tillgång till tjänstepension. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och anordnar regelbundet olika utbildningar som du som personlig assistent har stor nytta av i ditt arbete.
Vi är en IfA‐godkänd assistansanordnare med rötter i den rörelse som en gång banade väg för att personlig assistans blev en möjlighet i Sverige. Hos SMIL finns både medlemmar och anställda som varit med sedan kooperativets tidiga start. SMIL har dessutom tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans.
Läs gärna mer på: www.kooperativetsmil.se
Skicka din ansökan till 9068@kooperativetsmil.se
och märk mejlet med "Timvikarie" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: 9068@kooperativetsmil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarier". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Föreningen Smil Arbetsplats
Smil, Samarbetsorganisation För Malmö Independent Jobbnummer
10010147