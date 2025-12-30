Timvikarie sökes till man i Kiruna-ev chans till deltidstjänst inom kort
2025-12-30
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Kiruna, just nu söker vi timvikarier. Det finns eventuellt chans till större deltidstjänst inom kort tid.
Arbetstiderna är följande:
Kl 06:30-15:30
Kl 15:30-06:30
Kl 06:30-06:30
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kille i 30-års åldern som bor i egen lägenhet i centrala Kiruna, under vardagarna jobbar han på Coop och Savo. Han har en liten assistentgrupp omkring sig, 4 st personliga assistenter + hans föräldrar. Man jobbar ensam med kunden, det är endast när han är på resande fot som det är två assistenter som arbetar samtidigt med kunden.
Detta är en glad och positiv kille, han tycker om att bära ved, bygga med lego, baka, promenera i skogen och i stan, åka båt och skoter, lyssna på musik, gå på bio/konserter, äta på restaurang, vara i stugan, åka iväg med husbilen, bowla, simma, gå på gym, bo på hotell och mycket mer. Han har en egen bil som du som assistent kör, därav är det önskvärt om du som assistent har körkort, men det är inget krav då kunden har beviljad färdtjänst.
Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har autism samt är blind.
Om än han redan nu kan mycket, så har han en nyfikenhet och vilja att fortsätta utvecklas och lära sig nya saker. Det är därför mycket viktigt att du klarar av att jobba "med händerna på ryggen" och låta bli att ta över sysslor han kan göra, eller vill lära sig att göra!
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stödja och vägleda vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor och aktiviteter
Assistera och vägleda vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Eftersom han inte ser så använder hans omgivning verbal kommunikation och symboler för att leda honom rätt. Därav krävs det att du som assistent har väldigt goda kunskaper i det svenska språket.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
En stor del av ditt arbete innebär att hjälpa och vägleda kunden i vardagliga situationer och i sociala interaktioner kring/med andra, samt att hjälpa kunden att förstå sin omvärld. Du bör vara bra på att läsa av och analysera andra individers behov och situationer. Vi ser det som en fördel om du sedan tidigare erfarenhet av autism.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i Svenska språket
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete med autism
Körkort, så du har möjlighet och köra kundens bil
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov + ev chans till deltidstjänst.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig.Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6700721-1768554". Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
981 31 (visa karta
)
981 31 KIRUNA Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se 0706921074 Jobbnummer
9666251