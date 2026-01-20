Timvikarie sökes till härlig tjej utanför Tierp
OM JOBBET
Jag är en vuxen tjej med Angelmans syndrom.
För mig innebär det att jag förstår mycket, men inte kan tala och behöver därför hjälp med att kommunicera och med vissa praktiska saker i vardagen. Jag bor i ett hus på landet och trivs bäst när dagarna är varierande och aktiva.
Som personlig assistent hos mig finns du vid min sida när jag är hemma eller på min dagliga verksamhet. Du hjälper mig med det jag behöver i vardagen, allt från hushållssysslor och måltider till aktiviteter och utflykter. Ditt stöd gör stor skillnad för mig, varje dag.
DU SOM SÖKER
- gillar att hålla igång och bidra till att dagarna blir innehållsrika
- är helst kvinna och har god fysik
- tycker om matlagning och bakning
- trivs i lantlig miljö där det finns djur omkring
- har körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Tjänsten är som timvikarie med mer tid till sommaren.
Arbetet består av dygnspass (09:00-09:00) med sovande jour både vardag och helg.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Så snart som möjligt.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-02-27. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
