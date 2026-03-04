Timvikarie sökes till glad tonårstjej utanför Uppsala
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-03-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Uppsala
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Är du 18 år eller äldre med en pedagogisk ådra som älskar att jobba med barn och vill vara en viktig del av någons liv, ja då kan det här vara jobbet för dig. Som vikarie hoppar du in när ordinarie personal blir sjuk eller har semester. Viktigt är att du kan hoppa in dagtid och får då följa med till skolan. Men även kväll och helg kan bli aktuellt.
Familjen bor i Ärentuna så det är bra om du har körkort och bil. Eller om du vill cykla ca 3 km. Vår kund har flerfunktionshinder och tränar på att gå och att kommunicera med bilder och tecken. Hon gillar massor av bus och hoppar mer än gärna studsmatta eller är ute på en tur i rullstolen. Det är också roligt att läsa, busa och sjunga lite tillsammans. Eftersom hon har svårt att svälja så blir hon sondmatad och hon har ibland syrgas på natten.
Du som söker ska vara kvinna/tjej, lyhörd med förmåga att läsa av situationer, glad och lekfull, ansvarstagande, intresserad och gärna komma med egna idéer. Vi erbjuder all nödvändig introduktion och utbildning för att du ska känna dig trygg i din arbetsroll.
Utdrag ur belastningsregistret för att arbeta med barn med funktionsnedsättning kommer att begäras in. Förbered dig gärna genom att beställa det via Polisen i samband med att du söker denna tjänst.
Nu hoppas vi och hela familjen att vi ses snart. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Kristina Källström 018600181 Jobbnummer
9776931