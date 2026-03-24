Timvikarie sökes till 8-årig tjej i Boden
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker en engagerad kvinnlig assistent som vill arbeta som timvikarie hos vår barnkund, cirka 5 km utanför stadskärnan. Vi erbjuder följande tjänster:
1 timvikarie som kan arbeta vid behov, arbetet är förlagt främst helger mellan 07.00-20.00 men det kan även förekomma kvällstid vardagar mellan 15.00-20.00.
Tillträde är omgående, så vi gärna ser att du kan påbörja introduktion så snabbt som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en tjej i 8-årsåldern som tycker om att hitta på roliga och givande aktiviteter tillsammans med sina assistenter, så som att bada, ta cykelturer, friluftsaktiviteter, ta en fika på stan etc. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon har en multifunktionsnedsättning.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Förflyttningar
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Verbal träning samt stretchning
Aktivering
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Är du en aktiv kvinna som gillar att både planera och tillsammans med kunden genomföra friluftsaktiviteter, bowling, bad, cykelturer. Vidare att du tillsammans med kunden går på café och fika, besöka marknader eller se olika sportarrangemang. Kunden rider och det finns pälsdjur i hemmet, därav är det av största vikt att du som söker tål pälsdjur och häst.
Din roll som personlig assistent hos kunden innebär att vara behjälplig i vardagen där funktionsnedsättningen begränsar henne. Det innebär att du ger stöd och hjälp vid träning, lek, aktiviteter, personlig omvårdnad, förflyttningar och måltider. Du behöver ha en vilja och förmåga att planera och deltaga i aktiviteter.
Vi vill att du som söker är lyhörd, initiativtagande, engagerad och lösningsorienterad.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift
Körkort och tillgång till bil
Tåla pälsdjur och häst
MERITER
Tidigare erfarenhet av arbete med barn
Sysselsättningsgrad: Timvik vid behov.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig.
Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
https://inrekraft.teamtailor.com
