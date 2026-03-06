Timvikarie sjuksköterska till Särskilt Boende och Hemsjukvård
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret / Sjuksköterskejobb / Knivsta Visa alla sjuksköterskejobb i Knivsta
2026-03-06
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Som timvikarie hos oss kan du få uppdrag både på särskilt boende och inom hemsjukvården och - båda verksamheterna utgår från samma plats. Du blir tillfrågad utifrån verksamheternas behov och kan själv välja vilka pass du har möjlighet att ta. Arbetstiderna är förlagda till dagtid, måndag till fredag, och uppdragen kan vara allt ifrån enstaka pass till längre perioder,såväl planerad som oplanerad frånvaro och under sommaren.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
I din roll som sjuksköterska ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser enligt HSL. Du har ett medicinskt ansvar enligt läkares ordination och handleder omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet, vilket innebär att vi söker dig som trivs i en ledande roll. Dokumentation sker i system som Viva, TES, APPVA och Cosmic Link.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska grundutbildad, distriktssköterska eller demenssjuksköterska med ett genuint intresse för kommunal hälso- och sjukvård.
Du är trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och är en tydlig kommunikatör med såväl patienter och anhöriga som kollegor. Du har lätt för att organisera och strukturera ditt arbete, är flexibel och kan sätta gränser när det behövs.
För att kunna söka denna tjänst krävs:
• Sjuksköterskelegitimation
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
• B-körkort (krävs för arbete i hemsjukvården)
Meriterande:
• Erfarenhet av kommunal verksamhet
• Vana av att arbeta i våra verksamhetssystem (Viva, TES, APPVA, Cosmic Link)
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Knivsta kommun, Vård- och omsorgskontoret Kontakt
Enhetschef
Ferial Sanati ferial.sanati@knivsta.se 018-34 71 06 Jobbnummer
9780546