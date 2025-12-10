Timvikarie rektorsområde 2 (Byarum, Bondstorp och Hok)
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Vaggeryd Visa alla barnskötarjobb i Vaggeryd
2025-12-10
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige
Hoks skola ligger mitt i Hoks samhälle och har drygt 120 elever. På Hoks skola arbetar vi utifrån ledorden: glädje, trygghet och respekt. På skolan går elever från åk F - 5 och vi arbetar tillsammans med fritidshemmet för att skapa en härlig miljö för våra elever.
Nu söker vi lärare för att komplettera vår lärargrupp med ytterligare en pedagog.
Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med andra lärare i ett elevnära arbetssätt. Du får chansen att bygga starka och goda relationer som också leder till en trygg lärmiljö och undervisning.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som timvikarie på våra skolor i Hok, Byarum och Bondstorp får du möjlighet att arbeta i både skola och fritidshem. Arbetsuppgifterna varierar och du kan båda undervisa i klass, vara resurs eller jobba med pedagogisk verksamhet på fritidshemmet. Arbetet är en bra introduktion till ett framtida arbete inom skolans värld. Kvalifikationer
Vi söker både dig som har en lärarexamen och dig som inte har lärarexamen men som tidigare har arbetat inom förskola, skola eller fritidshem. Vi söker också dig som har annan ledarerfarenhet med barn och ungdomar.Du har en god pedagogisk förmåga och ett positivt förhållningssätt gentemot barn och elever. Du har ett flexibelt förhållningssätt till arbetstider då arbetet kan innebära att du bokas på en skola med kort varsel. God anpassningsförmåga och lyhördhet är en förutsättning för att snabbt sätta sig in i nya miljöer och därmed kunna bidra till en fungerande verksamhet. Vidare är det viktigt att du är ansvarsfull, initiativtagande, har en god samarbetsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. För att kommunicera med elever behöver du behärska det svenska språket väl i tal och skrift.
ÖVRIGT
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25/157". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande Rektor
Karin Hansson karin.hansson@vaggeryd.se 0370-678055 Jobbnummer
9637826