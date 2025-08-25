Timvikarie på fritids till Neglinge skola, Nacka kommun
2025-08-25
Är du en trygg, ansvarstagande och flexibel person med ett genuint intresse att arbeta med barn i åldrarna 6-11 år? Tycker du om att leda barn och skapa stimulerande och roliga aktiviteter som utvecklar dem? Sök då rollen som timvikarie på fritids på Neglinge skola redan idag! Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid vid behov med tillträde omgående.
Ditt uppdrag
I rollen som timvikarie på fritids behöver du med kort varsel vid behov kunna arbeta på likväl del av dag, heldag som längre period. Du arbetar med elever i olika åldrar samt stöttar där det behövs utifrån dagens och periodens behov.
Du arbetar med elever i årskurs F-5. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande elevcoach i klassrummet, övergångar och under raster. Efter skoltid är du delaktig och stöttande i olika aktiviteter i fritidsverksamheten. Du får givna arbetsuppgifter och instruktioner från övrig fritidspersonal som är på plats. Ni ansvarar för elevernas trygghet och aktiviteter på rasten samt genomför roliga och pedagogiska aktiviteter utomhus och inomhus tillsammans med eleverna. Du är en trygg och närvarande vuxen som tar hand om och leker med eleverna.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- gymnasial utbildning
- god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta med barn inom skola alternativ som ledare inom idrottsförening eller annan verksamhet för barn
- intresse och erfarenhet av att leda aktiviteter för barn och ungdomar
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som timvikarie behöver du vara en trygg, ansvarstagande och arbetsam person som har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har både intresse och förmåga att bygga relationer, skapa trygghet och vara en förebild för elever. Du förstår att elever har olika förutsättningar, behov och sätt att ta till sig kunskap, vilket gör att du anpassar arbetssätt och verktyg efter varje elev. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter.
För att trivas och leverera i rollen är det viktigt att du är flexibel, anpassningsbar och anträffbar. Du svarar i telefon samt kan snabbt och kort inpå komma till skolan. Du har samtidigt inga problem att arbeta med barn i olika åldrar. Du har lätt för att hantera olika arbetsuppgifter, arbetssätt och problem samt anpassar dig efter ändrade omständigheter - alltid med elevernas bästa och verksamhetens behov i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Neglinge skola är en F-5 skola med cirka 350 barn som tillhör Saltsjöbadens rektorsområde. Vår vision är att varje dag skapa en trygg, rolig och utmanande mötesplats för både barn och vuxna. Vi använder arbetsmetoden PAX, som genomsyrar hela skolan och bidrar till arbetsro och trygghet i klassrummet. Kultur, tradition och framtid präglar vårt arbete. Vi är en mindre och trivsam byskola med hög kvalitet, bra samarbete med vårdnadshavare samt glada och trygga elever. Skolan ligger i ett naturskönt och lugnt område nära hav och skog, med goda kommunikationer via buss (och Saltsjöbanan). Här möts du av en fin skolgård och en varm gemenskap bland både elever och personal. Läs mer om oss https://www.nacka.se/valfard-skola/neglinge-skola/
Som timvikarie hos oss blir du en del av en skola med glada, trygga och studiemotiverade elever samt professionella, trevliga och ansvarstagna kollegor som stöttar varandra och trivs - många har därför arbetat länge på skolan. Vi erbjuder dig ett flexibelt arbete som timvikarie där du kan arbeta mycket när behov finns och du själv vill. Vid goda arbetsinsatser finns möjlighet till längre vikariat. Hos oss får du en stimulerande arbetsmiljö där du kan utvecklas både som pedagog och person.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Maria Trygger på 070-431 30 56 och maria.trygger@nacka.se
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer enbart din ansökan utifrån ditt CV och dina svar på ett antal frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Välkommen med din ansökan senast 2025-09-08!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
