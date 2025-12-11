TImvikarie öppenvård - behandling med inriktning vuxna
2025-12-11
, Höör
, Eslöv
, Sjöbo
, Lund
Hörby kommun
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Vi söker någon som kan stärka upp vårt behandlingsteam för vuxna vid sjukfrånvaro eller hög arbetsbelastning. Teamet arbetar idag med nedan arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter för vår timvikarie baseras på bakgrund och kompetens.
* Samtalsbehandling avseende våld i nära relation
* Samtalsbehandling avseende beroendeproblematik
* Samtalsbehandling avseende psykosocial/psykiatrisk problematik - parallellt med, i väntan på eller mellan perioderna den behövande har stöd av psykiatrin
* Råd och stöd och klassiskt kurativt arbete
* Träningslägenheter och andrahandskontrakt
* Gruppbehandling missbruk - 12-stegsgrupp, motivationsgrupp och grupp i återfallsprevention.Kvalifikationer
Socionom, beteendevetare, behandlingspedagog, alkohol- och drogterapeut eller enligt arbetsgivaren likvärdig utbildningsbakgrund. Behandlingsinriktade tilläggsutbildningar är meriterande.
Erfarenhet av behandlingsarbete är meriterande.
Nyfiken och ödmjuk inför människors olika livssituationer. God förmåga att skapa relationer. Flexibel och innehar förmåga att ställa om och tänka nytt. God datorvana.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löpande urval kommer att göras under rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "160/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hörby kommun
(org.nr 212000-1108) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hörby kommun Kontakt
Biträdande enhetschef Öppenvården
Madeleine Persson madeleine.persson@horby.se 0415-378304 Jobbnummer
9640422