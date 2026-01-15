Timvikarie och sommarjobb som boendestödjare, Frösunda Omsorg Gävleborg
2026-01-15
Vi på Frösunda Omsorg söker dig som vill jobba som boendestödjare på i våra verksamheter i Gävleborg. Gruppbostad LSS Hagalund och Åbyfors samt Gruppbostad SoL Vinbärsvägen.
Vill du bli en del av vårt team? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan!
Vad innebär jobbet som boendestödjare på Frösunda?
Som boendestödjare arbetar du på något av våra boenden med att stödja, motivera och stimulera individens egen förmåga att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Du arbetar för att ge varje kund ett individuellt anpassat stöd som hjälper dem att skapa struktur, rutiner och planering i deras vardag.
Boendestödet beviljas för personer med olika typer av funktionsnedsättningar, det är därför individernas färdigheter, behov och utveckling som styr våra insatser. Målet är att skapa förutsättningar till ett aktivt och meningsfullt liv i en trygg och trivsam miljö.
I arbetsuppgifterna för en boendestödjare förekommer dokumentation, upprättande av genomförandeplaner och kontaktmanskap.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vardagssysslor som städning, handling, matlagning, bäddning
Dokumentering och rapportering
Utflykter, promenader, träning och aktiviteter
Personlig omvårdnad som hygien, dusch, toalettbesök, stöttning, social närvaro
Stötta och motivera kunden för ökad självständighet i sin vardag
Arbetstiderna är förlagda efter kundernas behov och varierar mellan dag, kväll, sovande jour och vaken natt, både vardagar och helger.
Om våra 3 gruppbostäder
Hagalund Gruppbostad LSS, ligger ca 43 km utanför Gävle.
I maj 2025 öppnar vi ett nybyggt gruppboende i Hagalund. Gruppboendet är beläget i Hamrångefjärden och är anpassat för personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Gruppboendet har 6 lägenheter och då många personer inom LSS med problemskapande och utmanande beteenden flyttar från boende till boende är vårt mål är att dem ska hitta hem.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, bildstöd och tydliggörande pedagogik, vilket innebär rutiner och anpassade strategier för att skapa trygghet och förutsägbarhet för varje individ. Detta arbetssätt skapar en miljö där de boende får utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och uppnå en högre livskvalitet. Verksamheten har en anpassad verksamhetsbuss för att kunna tillgodose aktiviteter till våra kunder.
Åbyfors gruppbostad LSS, ligger ute på landet i Valbo, strax utanför Gävle och består av fyra lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Målgruppen är vuxna med grav eller måttlig utvecklingsstörning och autism.
På gården i ett separat hus finns Boda som är en tillhörande daglig verksamhet. Här erbjuder vi individanpassade och meningsfulla aktiviteter, endast för de som är boende på Åbyforsvägens gruppboende. Arbetsuppgifterna utformas efter intresse, behov och förutsättningar och omfattar bildstöd, matlagning, trädgårdsarbete, utflykter med mera.
Bodas öppettider är dagtid och anpassas efter kundernas behov.
Vinbärsvägen Gruppbostad SoL-boende, Sätra
Nära skog och natur men ändå bara ett par kilometer från centrala Gävle hittar du Vinbärsvägen. Vinbärsvägen är en gruppbostad inom socialpsykiatrin som riktar sig till vuxna i åldrarna 21-65 år med psykisk funktionsnedsättning som medför svårigheter att sköta ett eget boende.
Vi arbetar i enlighet med vårt psykosociala behandlingskoncept där kunskap om kognition är vägledande för att säkerställa att vi bemöter varje individ i enlighet med dennes individuella behov och förmågor.
Här präglas vardagens alla göromål och situationer av en anda som möjliggör positiv utveckling för individen. Vardagliga träningssituationer leder till att nya verktyg, färdigheter och strategier kan börja tillämpas, så att individen på sikt blir mer självständig och hittar framgångsrika sätt att hantera och bemästra vardagens alla utmaningar.
Vid placering på Vinbärsvägen bygger vi tillsammans med kunden en struktur för att skapa en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag utifrån det salutogena förhållningssättet och normaliseringsprincipen. Vi arbetar utifrån MI (Motiverande samtal) och ESL (Ett självständigt liv).
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Vi ser gärna att du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Samt att du har lätt att samarbeta med andra och har en förmåga att vara flexibel och lyhörd när det behövs.
Vi ser gärna att du är undersköterska, barnskötare eller har en annan likvärdig utbildning.
Det är starkt meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med LSS eller socialpsykiatri.
Det är meriterande om du har kunskap om lågaffektivt bemötande.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god fysisk förmåga.
B-körkort krävs.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Notera i din ansökan om du är särskilt intresserad av att arbeta på något av våra boenden.
Övrig information
Anställningsform: timmar och månadsanställning.
Omfattning: 70-100%
Tillträde: snarast
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta: samordnare
Patrik Fyhr (Hagalund) 010-130 3912 patrik.fyhr@frosunda.se
Sara Norin (Åbyfors) 010-130 3194 sara.norin@frosunda.se
Tobias Forslund (Vinbärsvägen) 010-130 4122 tobias.forslund@frosunda.se
