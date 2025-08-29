Timvikarie med stort engagemang - välkommen till anpassad grundskola!
2025-08-29
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!
Är du en trygg, engagerad och flexibel person som vill göra skillnad i barns vardag? Vi söker timvikarier till vår anpassade grundskola - en verksamhet där varje dag är meningsfull och gör skillnad för våra elever.
Som timvikarie i vår anpassade grundskola arbetar du som elevassistent och stöttar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Flera av eleverna har även olika fysiska och neuropsykiska funktionsnedsättningar. Du är en viktig del av elevernas skolvardag och bidrar till att skapa en trygg och utvecklande miljö.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan innebära:
- Stöd i undervisning och vardagliga aktiviteter.
- Hjälp vid förflyttningar och tunga lyft.
- Personlig omvårdnad, inklusive blöjbyten.
- Delta när eleverna går till simhallen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har ett varmt bemötande och ett stort tålamod.
- Gärna har erfarenhet eller kunskap om elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
- Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
- Är simkunnig.
- Har goda kunskaper i svenska språket.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
