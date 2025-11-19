Timvikarie med goda kunskaper i arabiska/persiska till SFI Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Järfälla Lärcentrum är en kommunal vuxenutbildning som bedrivs i egen regi. Verksamheten har cirka 1 600 elever. Skolans verksamhet är centralt belägen i kommunen. Verksamheten består av SFI, svenska som andra språk på grundläggande- och gymnasial nivå, yrkesutbildningar samt anpassad vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Vi söker nu 1 timvikarie med goda kunskaper i arabiska och persiska till SFI som kan stötta upp när ordinarie lärare är frånvarande, oplanerat eller planerat.
Vi söker nu 1 timvikarie med goda kunskaper i arabiska och persiska till SFI som kan stötta upp när ordinarie lärare är frånvarande, oplanerat eller planerat.
I tjänsten som lärare i svenska för invandrare kommer du att arbeta på samtliga nivåer och inom samtliga studievägar efter behov. Du kommer att ha klassrumsundervisning, både dagtid och kvällstid, då vi erbjuder ett varierat utbud av utbildningsformer. Vi har lektioner dagtid på vardagar samt kvällar måndag och tisdag liksom torsdag.
Som lärare hos oss arbetar du i ett arbetslag utifrån det ansvarsuppdrag som står uttryckt i läroplanen. Det innebär att du tillsammans med skolledning och övriga kollegor leder och utvecklar skolans vardag för ökad måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare, studerar till lärare eller har gått i pension och känner att du inte vill avsluta ditt arbetsliv ännu. Fokus i din behörighet eller dina studier bör vara svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
Som lärare är du ansvarstagande, engagerad och förtrogen med styrdokumenten för den kommunala vuxenutbildningen. Du är intresserad av elevens kunskapsutveckling, både ut ett pedagogiskt och socialt perspektiv.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du arbetar bra med andra människor, uppmärksammar andras synpunkter och kompetens och delar med dig av din egen kunskap. En del av uppdraget är kopplat till nätbaserad undervisning, vilket innebär att uppdraget ställer krav på hög kompetens och vana av digitala miljöer i så väl det tekniska som i det didaktiska.
Du ska vidare kunna motivera och coacha eleverna till goda studieresultat och en positiv kunskapsutveckling enligt nationella styrdokument samt ha god förmåga att hantera grupper med skillnad i förkunskapsnivå.
Du har goda kunskaper i arabiska och persiska och kan vid behov stötta både elever och lärare.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
