Timvikarie Kyrkslättens skola och Racklöfska skolan
Åre Kommun, Grundskola / Grundskollärarjobb / Åre Visa alla grundskollärarjobb i Åre
2026-07-13
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Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Inför höstterminen söker vi timvikarier som kan hoppa in på kortare och längre uppdrag. Du är flexibel och tycker om att undervisa i helklass liksom i liten grupp. Du har en helhetssyn kring uppdraget kring eleven och är en trygg vuxen i skolan. Du är också trygg i att vikariera på fritids vid behov. Skriv om du kan tänka dig att arbeta på båda skolorna eller enbart en (Kyrkslättens skola Kall och Racklöfska skolan Järpen).
Som person har du lätt för att samarbeta, känner dig trygg och säker även vid utmanande lägen och kan enkelt anpassa dig till olika typer av uppgifter och situationer. Du hittar ofta win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet. Du har lätt för att kommunicera på ett tydligt sätt och kan enkelt skilja på sak och person. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• Meriterande är om du är behörig lärare för undervisning i årskurs F-3 eller 4-6.
• God erfarenhet och kunskap inom NPF.
• Du har en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i samspel med både elever, vårdnadshavare, kollegor och skolledning.
• Vi tänker att du har mycket god förmåga att arbeta både målinriktat och lösningsfokuserat utifrån gällande styrdokument och att barnets bästa alltid finns i ditt fokus.
Vi är åter från semester 5 augusti och kommer påbörja rekrytering då.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Utdrag ur belastningsregistret skall inlämnas innan tjänsten kan påbörjas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331746". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Åre Kommun
(org.nr 212000-2494)
Järpen (visa karta
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837 22 JÄRPEN Arbetsplats
Åre Kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Emma Lundin emma.lundin@are.se 0647-163 23 Jobbnummer
10000640