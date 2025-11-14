Timvikarie kock till måltidsverksamheten i Hässleholms kommun
Hässleholms kommun / Kockjobb / Hässleholm Visa alla kockjobb i Hässleholm
2025-11-14
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholms kommun i Hässleholm
Brinner du för mat, måltider och mellanmänskliga möten, vill jobba med frihet under ansvar och har öga för service och problemlösning? Då kan du vara vår nästa stjärna! Vi söker nu kockar på timvikariat som vill vara med på vår resa för att skapa positiva måltidsupplevelser för våra barn i förskolan, elever i skolan och omsorgstagare i Hässleholms kommun.
Välkommen att bli en del av vår måltidsfamilj i Hässleholms kommun.
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du ett inspirerande och utvecklande arbete där du varje dag bidrar till matglädje, hälsa och hållbarhet. Du blir en viktig del av en engagerad verksamhet som brinner för goda måltider, gemenskap och kvalitet.
Här möts du av engagerade kollegor, en god arbetsmiljö och en plats där din matpassion får ta plats. Vi lagar så mycket mat som möjligt från grunden och känner stolthet över varje måltid vi serverar.
Vi vill att barn, unga och äldre ska känna kärleken till maten - vi lagar med hjärta, omtanke och respekt för varje ålder och behov. Varje måltid ska väcka trygghet, glädje och nyfikenhet, oavsett om den serveras i förskolan, skolan eller omsorgen. Vår mat är sådan som våra gäster känner igen, vill äta och mår bra av, samtidigt som vi inspirerar till nya smaker och matglädje genom hela livet.
Det här är en tjänst för dig som arbetat några år som kock och vill fortsätta utveckla och utvecklas i den offentliga måltidens tjänst och skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här får du möjlighet att inspirera andra, dela med dig av din kunskap och lära nytt i en verksamhet som värdesätter både hantverk och hjärta. Genom ditt engagemang och din kompetens har du goda möjligheter att växa vidare. Hos oss kan ett första uppdrag bli starten på något långsiktigt, flera av våra medarbetare började som timvikarier.
Som kock ansvarar du för tillagning och servering av måltider och specialkost, samt egenkontroll, disk, städning och vissa administrativa uppgifter. Du har ett hållbart förhållningssätt och använder verksamhetens resurser klokt och effektivt. Genom olika forum får du dessutom möjlighet att påverka och utveckla ditt arbete.
Du blir vikarie intermittent, vilket innebär att du anställs med timlön. Start enligt överenskommelse. Helgtjänstgöring kan förekomma inom omsorgen.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag, även till våra timanställda.
Vem är du
Vi söker dig som har kockutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt arbetslivserfarenhet som motsvarar utbildningskravet.
Du har grundläggande digital kompetens och förståelse, vilket innebär att du med lätthet kan ta dig an olika verksamhetssystem. För att kunna kommunicera, läsa och förstå arbetsinstruktioner behöver du behärska svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av kostdatasystem och e-handelssystem är meriterande. Vi ser gärna att du har B-körkort och tillgång till bil då vi har kök runt om i hela kommunen och vissa är svåra att ta sig till utan bil.
Som timvikarie hos oss får du chansen att göra verklig skillnad - du sprider glädje, trygghet och matlust där du behövs som mest. Du är engagerad, kvalitetsmedveten och positiv, med förmåga att inspirera kollegor och hitta kreativa lösningar. Du är ansvarstagande, självgående och serviceinriktad, och värderar samarbete och kvalitet högt - något som märks i ditt arbetssätt och bemötande. Arbetet kräver god fysik och att du kan hantera tyngre lyft.
Som medarbetare i Hässleholms kommun ingår vi i en helhet och i en koncern. Det innebär att våra handlingar påverkar hur omvärlden uppfattar vår arbetsplats och Hässleholms kommun. Vi ser dig som en viktig bidragande kraft för att införliva vår medarbetar- och ledarpolicy. Du har en värdegrund som går i linje med vår och kan vara en bärare av den kultur vi vill ha i vår organisation.Publiceringsdatum2025-11-14Övrig information
Eftersom du kommer att arbeta i miljöer bland barn och unga, ska du lämna utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Vi genomför intervjuer löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan. I den här rekryteringen kan arbetsprov komma att användas som en del av urvalsprocessen.
Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering fri från fördomar, vilket innebär att den person som bäst matchar kraven erbjuds tjänsten. Välkommen med din ansökan där du bifogar ditt CV!
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker. Om företaget
Tekniska förvaltningen ansvarar för att skapa trygga, funktionella och hållbara miljöer för kommunens invånare, medarbetare och besökare. Vi arbetar brett och samordnat inom flera viktiga serviceområden bland annat fastighet, gata och park, måltid och lokalvård. Hos oss arbetar du med att göra vardagen bättre för våra invånare varje dag.
Inom måltidsavdelningen arbetar cirka 200 medarbetare med att tillaga och servera måltider. Vi finns på förskolor, grundskolor, fritidshem, gymnasieskolor och inom omsorgsförvaltningen. Med fokus på service och bemötande löser vi verksamhetens behov med hög kompetens och med kvalité som syns.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/701". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
(org.nr 212000-0985) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tekniska förvaltningen, Måltid Kontakt
Rikard Gustavsson 0451266908 Jobbnummer
9605337