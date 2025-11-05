Timvikarie inom LSS med möjlighet till anställning på 75% efter 3 månader
Waxö Omsorgs AB / Vårdarjobb / Solna Visa alla vårdarjobb i Solna
2025-11-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Waxö Omsorgs AB i Solna
, Nacka
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-05Om företaget
Waxö Omsorg är ett litet omsorgsföretag som erbjuder stöd, service och omvårdnad till vuxna personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer med förvärvad hjärnskada.
Den enskilda individens behov, vilja och integritet är vägledande för all verksamhet inom Waxö Omsorg.
En viktig utgångspunkt är att omsorgstagaren ska erbjudas det stöd hen behöver för att kunna leva ett så självständigt och innehållsrikt liv som möjligt.
Vi strävar efter att omsorgstagarna vi åtagit oss ansvar för ska uppnå hög grad av självständighet och känna sig betydelsefulla och delta i samhället på samma sätt som kommunens andra invånare.
Waxö Omsorg har kollektivavtal med parter enligt Vård och Omsorgsavtalet, Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal.
Waxö Omsorg är medlem i Kommunala Företagens Samorganisation (KFS).
Om arbetsplatsen
Storgatans Gruppbostad är ett LSS boende för personer med varierande stödbehov. Här bor 6 omsorgstagare som har en beviljad insats enligt LSS 9 § 9 och får stöd i sitt dagliga liv i hemmet och på fritiden. Hur stödet utförs är beskrivet i varje omsorgstagarens genomförandeplan och utgår ifrån deras vilja och behov.
Timvikarie inom omsorg - Gör skillnad i människors vardag!
Är du en engagerad och ansvarsfull person som vill göra en positiv skillnad i människors liv? Vi söker nu timvikarie till vår verksamhet. Hos oss får du möjlighet att stödja individer i deras dagliga liv och bidra till deras självständighet och välbefinnande.Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss kommer du att:
Stödja omsorgstagare i deras dagliga liv utifrån individuella genomförandeplaner.
Motivera och hjälpa den enskilde på ett pedagogiskt sätt för att uppnå uppsatta mål.
Skapa en trygg och meningsfull tillvaro för de vi stödjer.
Arbeta både självständigt och i team i mötet med omsorgstagare.
Delta i fritidsaktiviteter, utflykter och andra sociala sammanhang och ge stöd vid dessa.
Samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professionella aktörer för att säkerställa bästa möjliga stöd för omsorgstagarna.
Följa verksamhetens rutiner och riktlinjer enligt gällande lagstiftning.
Laga gemensamma måltider och följa riktlinjer från hälso- och miljöförvaltningen.
Vi söker dig som:
Har en stark empatisk förmåga och kan möta varje individ utifrån deras specifika behov. Att arbeta med personer som har kognitiva funktionsnedsättningar kräver stort tålamod, omtanke och förståelse.
Är nyfiken och anpassningsbar. Eftersom varje individ är unik, behöver du vara lyhörd och flexibel i varje möte med omsorgstagare. Du ska kunna anpassa ditt bemötande efter deras förmåga att ta emot och förmedla information.
Kan arbeta självständigt i mötet med omsorgstagare, både i deras hem och när du följer med på läkarbesök eller fritidsaktiviteter.
Bemöter alla professionellt och har god förmåga att samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professionella aktörer för att skapa ett positivt arbetsklimat och säkerställa bästa möjliga stöd för de vi arbetar med.
Har en lösningsfokuserad inställning och förmåga att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt.
Kan förstå, tala, läsa och skriva svenska, då arbetet kräver daglig dokumentation samt kontakt med kollegor på boendet, daglig verksamhet, habilitering, HSL-team och gode män.
Vi ser fram emot din ansökan och ber dig bifoga både ett fullständigt CV och ett personligt brev där du berättar varför just du är rätt för rollen.
Vi värdesätter kvalitet och noggrannhet, och kommer därför endast att behandla kompletta ansökningar.
Kontaktuppgifter:
Maida Saracevic VCmaida.saracevic@waxo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Endast via mail
E-post: maida.saracevic@waxo.se Arbetsgivare Waxö Omsorgs AB
(org.nr 556470-9185)
Storgatan 50 (visa karta
)
171 52 SOLNA Arbetsplats
Storgatan 50 Jobbnummer
9589650