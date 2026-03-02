Timvikarie inom lokalvård Förskolor och skolor i Norrort

Activa Service i Sverige AB / Städarjobb / Täby
2026-03-02


Vi söker timvikarier inom lokalvård för arbete på förskolor och skolor i Norrort. Tjänsten passar dig som vill arbeta extra vid korttidsfrånvaro och planerad frånvaro.

Om tjänsten
Arbetet består av städning av förskolor och skolor och utförs främst på kvällstid. Du blir en viktig del i att skapa en ren, trygg och trivsam miljö för barn och personal.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av städning, gärna inom förskola eller skola
• Är noggrann, ansvarstagande och självgående
• Trivs med att arbeta kvällstid
• Har körkort (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
• Timanställning vid behov
• Ett flexibelt arbete med möjlighet till fler arbetspass över tid
• Arbete i en verksamhet där kvalitet och ansvar står i fokus
• Lön enligt kollektivavtal Kommunal

Så ansöker du
Skicka din ansökan till info@activaservice.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".

Arbetsgivare
Activa Service i Sverige AB (org.nr 556615-7672)

Jobbnummer
9772710

