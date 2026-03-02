Timvikarie inom lokalvård Förskolor och skolor i Norrort
2026-03-02
Vi söker timvikarier inom lokalvård för arbete på förskolor och skolor i Norrort. Tjänsten passar dig som vill arbeta extra vid korttidsfrånvaro och planerad frånvaro.Publiceringsdatum2026-03-02Om tjänsten
Arbetet består av städning av förskolor och skolor och utförs främst på kvällstid. Du blir en viktig del i att skapa en ren, trygg och trivsam miljö för barn och personal.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av städning, gärna inom förskola eller skola
• Är noggrann, ansvarstagande och självgående
• Trivs med att arbeta kvällstid
• Har körkort (meriterande men inget krav)
Vi erbjuder
• Timanställning vid behov
• Ett flexibelt arbete med möjlighet till fler arbetspass över tid
• Arbete i en verksamhet där kvalitet och ansvar står i fokus
• Lön enligt kollektivavtal KommunalSå ansöker du
Skicka din ansökan till info@activaservice.se
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
