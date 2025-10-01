Timvikarie i Reception på Praktikertjänst Rehab Älvsjö
2025-10-01
Praktikertjänst Rehab Älvsjö ligger centralt i Älvsjö i nära anslutning till pendeltåg och bussar. Vi är 34 medarbetare - arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kiropraktorer samt neuroteam och hemteam. Hos oss har vi bred kompetens inom rehabilitering och kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Vår verksamhet präglas av kontinuerlig utveckling där alla är med och ansvarar för verksamhetens mål och resultat. Våra korta beslutsvägar ger dig stor möjlighet att påverka ditt arbete.
Vi är en engagerad och välfungerande primärvårdsenhet som arbetar nära våra patienter för att ge trygg, tillgänglig och professionell vård.
Hos oss arbetar arbetsterapeuter, dietister fysioterapeuter och andra yrkesgrupper i team. Nu söker vi en timanställd receptionist som kan stötta oss vid behov, exempelvis vid sjukdom, semester eller arbetstoppar.
Information om arbetsplatsen
Vi är ett härligt gäng som arbetar tillsammans i en professionell, positiv, omtänksam och prestigelös anda. Vårt arbete sker även i nära samverkan med vårdcentraler, BUMM, kommun, akutsjukvård och andra rehabiliteringsaktörer. Praktikertjänst Rehab bedriver idag primärvårdsrehabilitering, på uppdrag av Region Stockholm, vid 8 enheter i södra Stockholm. Vårt huvudsakliga uppdrag är att möjliggöra att patienter kan komma hem från sjukhus, förhindra inskrivning i slutenvården samt förhindra eller korta sjukskrivningar. Verksamheten erbjuder bred kompetens inom rehabilitering.
Om arbetet och din utveckling
Som receptionist ger du våra besökare ett första intryck av verksamheten ditt bemötande är viktigt för våra patienter. Din roll är att underlätta för våra vårdgivare i deras arbete med våra patienter. Du blir en av 3 kollegor i receptionen.
Dina arbetsuppgifter är främst att hjälpa patienter: i luckan, telefonen eller via 1177/mejl. Kassahantering, besöksbokningar och löpande administration är en del i arbetet. Även praktiska göromål som t.ex. tvätthantering eller mottagande av leveranser. Vissa lyft kan förekomma.
Vårt mål är en arbetsmiljö som präglas av våra värderingar: professionalism, nytanke och omtanke. Är dessa viktiga för dig så tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Om dig vi söker
Du tycker om att samarbeta och vill hjälpa både patienter och kollegor för att skapa en positiv kundupplevelse där alla känner sig väl bemötta och trygga. Du är ansvarstagande och en god förmåga att prioritera de uppgifter du har framför dig. Du gillar högt tempo och är stresstålig samt trivs med att vara spindeln i nätet. Du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska såväl i tal som i skrift. Du vill bidra med nytänkande och är kreativitet för att kunna ge god service till våra patienter.
Genom ditt professionella förhållningssätt och din kommunikativa förmåga skapar du goda relationer med våra patienter och besökare samt övriga kollegor och blir också en betydelsefull medarbetare för oss. Körkort kan ibland komma till användning.
Bakgrund
Du har tidigare arbetat inom serviceyrken och har god vana av kundkontakter. Meriterande med tidigare erfarenheter från vård-/rehabiliteringssektorn och kompetens inom journalsystemet Take Care, TeleQ eller andra liknande system.
Vi erbjuder
• Timanställning med ett flexibel schemaläggning. Möjlighet finns också att stötta andra enheter inom organisationen.
Verkar detta spännande? Kom in med en ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/682".
