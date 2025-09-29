Timvikarie i förskola: Matfors, Nedansjö, Stöde, Njurunda, Indal med omnejd
2025-09-29
Vill du vara med och skapa trygghet, glädje och lärande för barnen? Som timvikarie i våra förskolor får du en betydelsefull roll i vardagen. Just nu söker Sundsvalls kommun fler timvikarier till förskolor i Matfors, Nedansjö, Stöde, Kovland, Indal, Liden och Njurunda.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Du erbjuds ett arbete som både är meningsfullt och utvecklande. Du får vara en del av barnens lärande, lek och utveckling samtidigt som du samarbetar med kollegor som delar ditt engagemang. Vi välkomnar särskilt dig som vill arbeta mycket och ofta, då din närvaro gör skillnad för både barn och verksamhet.
Vår rekryteringsprocess är digital och kommer utföras via videointervjuer som du själv svarar på när det passar dig. Vid behov eller önskemål erbjuds även telefonintervju.
Förskolans uppdrag är att tillgodose omsorg, utveckling och lärande hos barnen.
Den anställde ansvarar för att tillsammans med arbetsgruppen främja barnens trygghet, utveckling och lärande. Man samarbetar med kollegor och följer rutinerna på den förskola man jobbar.
Arbetsuppgifterna innebär dagligt pedagogiskt arbete med barnen, såsom att delta i barnens inom- och utomhusaktiviteter, måltider och andra förekommande arbetsuppgifter på förskola.
Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, men kan variera.
Som timvikarie i Sundsvalls kommun direktbokas du på arbetspass via vårt digitala system Time Care Pool. Du ansvarar själv för att ange vilka dagar och tider du kan arbeta i din kalender. Utifrån detta matchas du automatiskt mot verksamhetens behov, ofta med kort varsel. När du blir bokad får du ett sms.Kvalifikationer
För denna tjänst behöver du ha minst två månaders erfarenhet av pedagogiskt arbete eller arbete inom omsorg.
Du ska ha fyllt 18 år när du tillträder tjänsten.
Du behöver ha SFI D eller motsvarande svenska språkkunskaper (God förståelse och kan uttrycka dig väl i svenska i både tal och skrift).
Då flera av våra förskolor saknar tillgång till kollektivtrafik behöver du som inte bor i närområdet (Matfors, Nedansjö, Stöde, Kovland, Indal, Liden och Njurunda) ha körkort och tillgång till bil, eller annat lämpligt färdmedel för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
Vi söker dig som har ett nyfiket och uppmuntrande förhållningssätt och har lätt för att samarbeta med kollegor. Du är intresserad och engagerad i att stödja barnen i deras utveckling samt känner att ditt jobb är betydelsefullt. Du är flexibel och lugn även vid ändrade omständigheter eller stressade situationer.
Vi ser det som meriterande om du har pedagogisk utbildning t.ex barnskötare, förskolelärare eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Övriga krav:
För att arbeta med barn och ungdomar under 18 år krävs utdrag ur belastningsregistret. Vi rekommenderar att du redan nu beställer ditt utdrag ur belastningsregistret för att underlätta rekryteringen. Det gör du via polisens hemsida via denna länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i denna rekrytering.
ÖVRIGT
Ansökningsprocessen går till så här:
* Du skickar in din ansökan genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar CV (det är viktigt att ditt CV är uppdaterat och innefattar tidigare anställningar och utbildningar. Uppge även tidsperioder).
* Har du relevant utbildning vill vi att du bifogar betyg/examensbevis/studieintyg i din ansökan.
* Vi rekryterar löpande utifrån aktuella behov.
* Går du vidare i processen kommer du kontaktas via mejl.
* OBS! Har du skyddade personuppgifter ska du inte söka via denna annons. Vänligen kontakta vikariesamordnare på Bemanningsenheten via 060-191919 och be om att få bli kopplad till den som ansvarar över denna hantering.
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
