Timvikarie Hemtjänst Med Demens Och Psykiatrisk Inriktning
2026-04-22
Skriv i din ansökan hur många pass per vecka du kan arbeta samt under hur lång period
Vi söker dig som har kunskap och intresse av att arbeta med personer som har en minnessjukdom (demens) och/eller psykisk ohälsa då vi endast har sådana kunder i hemtjänstverksamheten.
HEMTJÄNST
Arbetstid:
Verksamheten har två olika arbetspass per dag och vid behov arbetar du ett utav de två passen.
Dag 07.30-16.30
Kväll 15.00-22.00
Arbetstillfällen: Krav är att du kan vara tillgänglig för arbete MINST 3 pass per vecka och vi önskar att du kan arbeta mer än så då vi strävar efter högsta möjliga kontinuitet i verksamheten. (Vi godkänner inte att du endast kan arbeta på helger eller delar av ett arbetspass då dessa tider är de som gäller). Vi ser även att du har som tanke att stanna i verksamheten under en längre tid.
Lön: Utifrån verksamhetens kollektivavtal (Almega)
För att arbeta i verksamheten är det meriterande om du:
• har kunskap, erfarenhet och intresse av att arbeta med människor som har olika demenssjukdomar eller psykisk ohälsa
• har arbetat en längre tid inom hemtjänst eller äldreboende
• kan mycket bra svenska i tal och skrift då du går till kunder som kan ha svårt att förstå och tala samt att du ska kunna dokumentera i journaler och läsa instruktioner.
• är social, envis, tålmodig, stresstålig, initiativtagande och kreativ i ditt arbetssätt
• hanterar stress och kunna planera och strukturera ditt arbetet
• har bra lokalkännedom i innerstockholm då du tar dig runt via kommunala färdmedel eller går
Observera att vi slutligen lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom kunskap, intresse, initiativförmåga, kommunikation/bemötande och personlighetskaraktär.
Du följer ett insatsschema och går till kunder i deras egna hem och utför de insatser som kunderna är beviljade enligt biståndsbeslut. Beslutet innefattar bland annat att sköta om allmän hygien och intimhygien, dusch, matlagning, social samvaro, städ, tvätt, handling, följa med till olika inrättningar och promenad. Vi arbetar mycket med att motivera för att vi ska kunna få utföra insatserna och använder oss utav olika arbetsmetoder som hjälpmedel.
Vi har gruppledare och administratör som bemannar kontoret dagtid dit du kan vända dig i dig dagliga arbete.
Vilka är vi
Stockholms Demens och Specialteam är ett hemtjänstföretag som utför insatser i kundens egna hem. Verksamheten utför även ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd.
Verksamheten består enbart av två stora team och du kan arbeta i båda beroende på intresse och kompetens:
Demensteamet fokuserar på kunder med demenssjukdomar där svårighetsgraderna varierar.
Specialteamet fokuserar på psykisk ohälsa, pågående missbruk och där ingår även boendestöd.
Vi arbetar med tidsredovisningssystemet Paragå där medarbetarna loggar in och ut sig från varje kundbesök med hjälp av mobiltelefon, NFC taggar samt dokumenterar direkt på plats i kundens journal. Paragå övervakar inloggningar via Gps.
Vart finns vi och hur tar du dig runt till kunderna
Vi har kunder i 8 olika stadsdelar och du utgår och avslutar ditt arbetspass från Södermalm där vi har vår lokal. Du tar dig runt till kunderna via kommunala färdmedel eller går (verksamheten har inga bilar). SL kort är ett krav för denna tjänst.Övrig information
Var god läs om oss på vår hemsida innan du söker tjänsten www.stockholmsdemensteam.se
Observera att vi inte behandlar ansökningar som saknar kompletta cvn där information om utbildning och anställningstillfällen/tjänst samt personligt brev saknas. I din ansökan önskar vi även få tydlig information om vad du har för erfarenhet kring verksamhetens specifika inriktningar för att lättare kunna behandla din ansökan.
Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller på plats utan endast via arbetsförmedlingen och mail. Intervjuer sker löpande med både enskilda intervjuer samt gruppintervjuer på verksamhetens lokal. Tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdatum går ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
