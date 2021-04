Timvikarie Hemtjänst Med Demens Och Psykiatrisk Inriktning - AB Stockholms Demens och Specialteam - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

AB Stockholms Demens och Specialteam / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2021-04-07Vi söker dig som har kunskap och intresse av att arbeta med personer som har en minnessjukdom (demens) och/eller psykisk ohälsa då vi endast har sådana kunder i hemtjänstverksamheten.HEMTJÄNSTArbetstid:Verksamheten har två olika arbetspass per dag och vid behov arbetar du ett utav de två passen. Dock kan du komma att börja och sluta andra tider än nedanstående beroende på verksamhetens och kundernas behov.Dag 07.30-16.30Kväll 15.30-22.00Arbetstillfällen: Krav är att du arbetar MINST 3 pass per vecka och vi önskar att du kan arbeta mer än så då vi strävar efter högsta möjliga kontinuitet i verksamheten. (Vi godkänner inte att du endast kan arbeta på helger eller delar av ett arbetspass då dessa tider är de som gäller). Vi ser även att du har som tanke att stanna i verksamheten under en längre tid.Lön: Utifrån verksamhetens kollektivatalFör att arbeta i verksamheten ska du:ha kunskap, erfarenhet och intresse av att arbeta med människor som har olika demenssjukdomar eller psykisk ohälsaha arbetat en längre tid inom hemtjänstkunna mycket bra svenska i tal ochskrift då du går till kunder som kan ha svårt att förstå och tala samt att du ska kunna dokumentera i journaler och läsa instruktioner.vara social, envis, tålmodig, stresstålig, initiativtagande och kreativ i ditt arbetssätthantera stress och kunna planera och strukturera ditt arbetetha bra lokalkännedom i innerstockholm då du tar dig runt via kommunala färdmedel eller gårObservera att vi slutligen lägger stor vikt vid personlig lämplighet såsom kunskap, intresse, initiativförmåga, kommunikation/bemötande och personlighetskaraktär.2021-04-07Du följer ett insatsschema och går till kunder i deras egna hem och utför de insatser som kunderna är beviljade enligt biståndsbeslut. Det kan te.x. vara att laga mat, ge medicin, vara behjälplig med hygien, ha social samvaro, handla mat och följa med till sjukhus. Motivationsbiten är väldigt viktig då vi måste se till att alla våra kunder får den hjälp de behöver.Vilka är viStockholms Demens och Specialteam är ett hemtjänstföretag som utför insatser i kundens egna hem. Verksamheten utför även ledsagarservice, avlösarservice och boendestöd. Verksamheten består enbart av två stora team:Demensteamet fokuserar på kunder med demenssjukdomar där svårighetsgraderna varierar.Specialteamet fokuserar på psykisk ohälsa, pågående missbruk och boendestöd.Vi arbetar med tidsredovisningssystemet Paragå där medarbetarna loggar in och ut sig från varje kundbesök med hjälp av mobiltelefon, NFC taggar samt dokumenterar direkt på plats i kundens journal. Paragå övervakar inloggningar via Gps.Vart vi finns och hur du tar dig runt till kundernaVi har kunder i 8 olika stadsdelar och du utgår och avslutar ditt arbetspass från Södermalm där vi har vår lokal. Du tar dig runt till kunderna via kommunala färdmedel eller går (verksamheten har inga bilar). SL kort är ett krav för denna tjänst.Var god läs om oss på vår hemsida innan du söker tjänsten www.stockholmsdemensteam.se Observera att vi inte behandlar ansökningar som saknar kompletta cvn där information om utbildning och anställningstillfällen/tjänst samt personligt brev saknas. I din ansökan önskar vi även få tydlig information om vad du har för erfarenhet kring verksamhetens specifika inriktningar för att lättare kunna behandla din ansökan.Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller på plats utan endast via arbetsförmedlingen och mail. Intervjuer sker löpande både över telefon och på verksamhetens lokal. Tjänsterna kan komma att bli tillsatta innan sista ansökningsdatum går ut.Sista dag att ansöka är 2021-06-01AB Stockholms Demens och SpecialteamRingvägen 39B11863 Stockholm5677338