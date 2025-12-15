Timvikarie grundskola och anpassad grundskola
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor / Barnskötarjobb / Järfälla Visa alla barnskötarjobb i Järfälla
2025-12-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som timvikarie hos oss kan du bli inringd samma morgon eller kanske bokas upp på tider där vi i förväg vet att personal är borta. Detta är dock oftast inga långt planerade vick utan kommer oftast snabbt inpå och oftast oplanerat pga sjukdom hos den ordinarie personalen.
Som samverkare jobbar du nära elever och lärare. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med elever och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevernas skoldag, du deltar i lärarledda lektioner. Du är med eleverna i alla aktiviteter såsom raster och deltar vid pedagogisk måltid. Viktigast för arbetet med eleverna är din förmåga att skapa trygga relationer till elever och deras vårdnadshavare. Du utmanar eleverna i deras lärande och använder din egen kreativitet och pedagogiska kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ att uppnå läroplansmålen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Samarbetar väl med andra. Relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
* Är socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Är kommunikativ och kan bygga upp och upprätthålla trygga relationer
* Har förmåga att sätta sig in i andras perspektiv eller situationer
* Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter
* Vi söker dig som vill arbeta i både grundskola och anpassad grundskola.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Timavlönad
Varaktighet: 3-6 månader
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Tjänsten kan komma att tillsättas innan rekryteringstiden är slut. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295566". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Kolarängen-Iljansboda grundskolor Kontakt
Biträdande Rektor
Jessica westergren Jobbnummer
9645764