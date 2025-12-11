Timvikarie fritids och lärare till Sågtorpsskolan F-6, Nacka kommun
2025-12-11
Har du ett genuint intresse och engagemang av att arbeta med elever i årskurs F-6? Är du en trygg och flexibel person som med kort varsel kan hoppa in som vikarie? Sök då rollen som timvikarie på fritids och som lärarvikarie till Sågtorpsskolan redan idag!
Ditt uppdrag
Rollen som timvikarie innebär att du med kort varsel kan hoppa in för att arbeta en del av dagen, en heldag eller över en längre period beroende på verksamhetens behov. Under skoldagen är du en närvarande och aktiv pedagog i klassrummet och undervisar elever i årskurserna F-6 enligt en förberedd planering.
Som lärarvikarie undervisar du elever i årskurs F-6 och har ansvaret för att genomföra lektioner enligt given planering eller vid behov självständigt ta fram material för att genomföra lektionerna. Det kan även ingå att delta i elevernas rastaktiviteter. Efter avslutad dag ansvarar du för skriftlig återkoppling till ordinarie lärare.
Som fritidsvikarie eller resursvikarie arbetar du tillsammans med klasslärare under skoldagen och deltar i olika fritidsaktiviteter efter skolans slut. Tillsammans med dina kollegor planerar och genomför du stimulerande och pedagogiska aktiviteter för eleverna på fritids.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial utbildning
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att vikariera som lärare
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd
• påbörjad eller avslutad lärarutbildning
Är det här du?
För att lyckas i rollen som timvikarie söker vi dig som är trygg i sig själv. Du är en initiativtagare som inte tvekar att ta ansvar och hitta lösningar, samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Din pedagogiska insikt gör att du kan möta elever på deras nivå och skapa en engagerande miljö samt bidra till deras utveckling.
För att leverera i rollen är det viktigt att du är flexibel, anpassningsbar och anträffbar. Du svarar i telefon samt kan snabbt och kort inpå komma till skolan. Du har inga problem att arbeta inom olika roller och med barn i olika åldrar. Du kan samtidigt hantera många olika arbetsuppgifter och arbetssätt, samt har du lätt för att anpassa dig både efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Sågtorpsskolan är en uppskattad F-6 skola. Vi har en härlig och vacker närmiljö i natursköna Saltsjö-Boo. Här ligger skog, vatten och flera naturreservat runtomkring oss som vi även gärna nyttjar i verksamheten. Vi är en av 18 skolor i hela Stockholm som är en generation Pep-skola. Det innebär att vi aktivt arbetar för en hälsosam skola. Vi är en välfungerande organisation med väl utformade strukturer, mallar och planer för årets olika händelser och arbetsuppgifter. Skolan har stort fokus på kollegialt lärande och samarbete mellan personalen. Vi har en varm atmosfär med hög trivselfaktor och en öppen kultur där vi delar med oss och inspirerar varandra i det dagliga arbetet. Läs mer om oss här.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid vid behov med tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Gustaf Stokat på 070-431 97 42 och gustaf.stokat@nacka.se
.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan sensast 2026-01-06!
I rekryteringen har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast ifrån ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
