Timvikarie fritids och lärare till Järlahöjdens rektorsområde, Nacka kommun
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järlahöjdens rektorsområde / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2025-09-04
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järlahöjdens rektorsområde i Nacka
Har du ett genuint intresse och engagemang av att arbeta med elever i årskurs F-9? Är du en stabil, trygg och flexibel person som med kort varsel kan hoppa in som vikarie? Sök då rollen som timvikarie på fritids och som lärarvikarie inom Järlahöjdens rektorsområde redan idag!
Ditt uppdrag
I rollen som timvikarie behöver du med kort varsel vid behov kunna arbeta på någon av våra tre skolor för likväl del av dag, heldag som längre period.
Du stöttar där det behövs utifrån dagens och periodens behov. Det innebär att du arbetar på flera skolor och med elever i olika åldrar samt varierar mellan att stötta på fritids och som lärare.
Under skoldagen är du en närvarande och aktiv lärarvikarie i klassrummet. Du följer instruktioner och undervisar elever i årskurs F-9 utifrån en given planering. Det är andra som utformar arbetssätt samt planerar och skapar undervisningsmaterial. Som timvikarie på fritids är du delaktig och stöttande på lektioner och i olika fritidsaktiviteter. Du får givna arbetsuppgifter och instruktioner från övrig fritidspersonal som är på plats. Ni ansvarar för elevernas trygghet och aktiviteter på rasten samt genomför roliga och pedagogiska aktiviteter utomhus och inomhus tillsammans med eleverna. Du är en trygg och närvarande vuxen som tar hand om och leker med eleverna.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
- gymnasial utbildning
- mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
- erfarenhet av att arbeta med barn inom skola eller som ledare inom idrottsförening
- erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen som timvikarie är det viktigt att du är en trygg, stabil, tillgänglig, ansvarstagande och arbetsam person som har ett genuint intresse av att arbeta med barn och ungdomar samt är bekväm med att prata inför grupp. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har både intresse och förmåga att bygga relationer, skapa trygghet och vara en förebild för elever. På ett självgående sätt har du förmåga att styra, strukturera och ansvara för din tid och dina arbetsuppgifter. Du tar egna initiativ, stöttar andra och sätter i gång aktiviteter utan att invänta instruktioner. Du vet både dina befogenheter samt när du ska hänvisa till och fråga kollegor. För att leverera i rollen är det viktigt att du är flexibel, anpassningsbar och anträffbar. Du svarar i telefon samt kan snabbt och kort inpå komma till någon av skolorna. Du har inga problem att arbeta på flera skolor, inom olika roller och med barn i olika åldrar. Du kan samtidigt hantera många olika arbetsuppgifter och arbetssätt, samt har du lätt för att anpassa dig både efter ändrade omständigheter och utifrån verksamhetens behov.
Vi erbjuder
Järlahöjdens rektorsområde består av tre grundskolor och fem förskolor. Som timvikarie arbetar du på skolorna Järla skola åk F-6, Eklidens skola åk 7-9 och Jarlaberg skola åk F-6. Hos oss får du arbeta i en välorganiserad, stabil och trygg organisation med engagerade, kompetenta och trevliga kollegor. Vi erbjuder dig ett flexibelt jobb som timvikarie där du har möjlighet att arbeta mycket om behov finns och du vill. Vid god arbetsprestation finns det god möjlighet till erbjudande om längre vikariat. Hos oss får du en stimulerande och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas som pedagog och person.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid vid behov med tillträde i snarast eller enligt överenskommelse.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Om du vill veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ chef Magnus Wictorin på 08-718 87 98 och magnus.wictorin@nacka.se
.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi ser fram emot att få din ansökan 2025-09-18!
I rekryteringen har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan utgår vi endast ifrån ditt CV och ett antal frågor som du får besvara i samband med din ansökan.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk till beställning https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida https://www.nacka.se/valfard-skola/nackas-kommunala-skolor/arbetahososs/jobba-hos-oss/
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/527". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka kommun, Nackas kommunala skolor, Järlahöjdens rektorsområde Kontakt
Magnus Wictorin (administrativ chef) magnus.wictorin@nacka.se Jobbnummer
9493043