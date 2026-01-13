Timvikarie fritids och lärare till Järla skola, Nacka kommun
Nacka kommun / Grundskollärarjobb / Nacka Visa alla grundskollärarjobb i Nacka
2026-01-13
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du ha ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad för elever i årskurs F-6? Är du en trygg, flexibel och ansvarstagande person som snabbt skapar relationer och vill vara en positiv förebild för elever? Kan du med kort varsel hoppa in som vikarie? Sök då rollen som timvikarie inom fritids och som lärarvikarie på Järla skola redan idag!
Tjänsten är en timavlönad tidsbegränsad anställning på deltid vid behov med tillträde i snarast eller enligt överenskommelse.
Ditt uppdrag
I rollen som timvikarie behöver du hoppa in med kort varsel, under delar av dag, heldagar eller längre perioder. Du stöttar där behov finns, utifrån dagens aktiviteter och verksamhetens förutsättningar. Uppdraget innebär arbete med elever i årskurs F-6 samt varierar mellan att arbeta på fritids och som lärarvikarie.
Under skoldagen är du en närvarande och aktiv lärarvikarie i klassrummet. Du följer instruktioner och undervisar elever utifrån en given planering. Det är andra som ansvarar för arbetssätt, planering och framtagande av undervisningsmaterial.
Som timvikarie i fritidsverksamheten deltar du aktivt och stöttar i olika fritidsaktiviteter. Du får arbetsuppgifter och instruktioner av ordinarie fritidspersonal på plats. Tillsammans ansvarar ni för elevernas trygghet och aktiviteter på rasten samt genomför roliga och pedagogiska aktiviteter både utomhus och inomhus. Du är en trygg och närvarande vuxen som tar hand om och leker med eleverna.
Din erfarenhet
För denna tjänst krävs att du har:
• gymnasial utbildning
• god digital kompetens med vana av att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• erfarenhet av att arbeta med barn inom skola och/eller förskola eller som ledare inom idrottsförening
• gymnasieutbildning med inriktning mot barn- och fritid
• erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.
Är det här du?
För att lyckas i rollen är du är en trygg, stabil och professionell person som är bekväm med att prata inför grupp samt trivs med varierande arbetsuppgifter och att arbeta med elever i årkurs F-6. Du har lätt för att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du förstå vikten av att snabbt bygga relationer, skapa trygghet och vara en god förebild för eleverna. Du arbetar självgående och tar ansvar för ditt uppdrag, samtidigt som du stöttar andra och tar egna initiativ både i klassrummet och i fritidsverksamheten, alltid med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Rollen kräver att du är flexibel, anpassningsbar och tillgänglig. Du svarar i telefon och kan med kort varsel ta dig till Järla skola. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Järla skola är en F-6 skola med cirka 730 elever, belägen i centrala Nacka med goda kommunikationer. Skolan får höga resultat inom upplevd trygghet från både elever och vårdnadshavare. Vi är stolta över vår utbyggda och aktiva ute- och rastverksamhet. Läs mer om oss här
Hos oss får du arbeta i en välorganiserad, stabil och trygg organisation med engagerade, erfarna och stöttande kollegor. Vi erbjuder ett flexibelt arbete som timvikarie, där du har möjlighet att arbeta mer när behov finns och när det passar dig. Vid god arbetsprestation finns även möjlighet till längre vikariat. Här får du en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö där du kan växa både som pedagog och person.
Intresserad?
Vi rekryterar utan personligt brev och bedömer ansökan utifrån CV och dina svar på frågor som du får besvara i samband med ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan senast 2026-01-27!
Utdrag ur Polisens belastningsregister för skola och förskola krävs i samband med anställning. Vi ber dig att välja "digitalt registerutdrag" för snabbare hantering. Länk här.
Bakgrundskontroll kan komma att tillämpas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering.
Besök gärna Nackas kommunala skolor och förskolors karriärsida här
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Kontakt
Biträdande rektor
Magnus Wictorin magnus.wictorin@nacka.se 08-7188798 Jobbnummer
9682434