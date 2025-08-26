Timvikarie Förskolan Hagvidson Fyreviken Hovås
2025-08-26
Hagvidson är en fristående förskola i Fyreviken, vi finns i hjärtat av Hovås i det gamla kommunalhuset på Hovåsvägen 1, nära havet och naturen.
Förskolans ledord som vi arbetar utifrån är: trygghet, delaktighet och glädje.
Vi arbetar utifrån en pedagogisk vision om en hållbar framtid där livsstil, hälsa och miljö bildar en helhet. Vi vill att barnen ska få med sig ett hållbarhetsperspektiv som gäller den egna individen, medmänniskan och vår natur, som ett led i detta ger vi stora utrymmen åt utomhuspedagogik.
Vi vill lägga grunden för ett tänk där rörelse är en naturlig del av vardagen.
Förskolan arbetar mot grönflagg. Vi har tre avdelningar Vinga , Trubaduren och Måseskär med plats för totalt 60 barn.
Vi tror att du:
Har jobbat inom förskola eller har liknande erfarenhet
Är serviceinriktad
Tycker om att jobba med barn och kan engagera och inspirera
Tycker om att vara ute tillsammans med barnen
Är du väl insatt i läroplanen, är driven och vill ta ansvar ser vi det som ett stort plus
Har du erfarenhet av att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera pedagogisk verksamhet är detta en merit
Är flexibel, positiv och tycker om att dela erfarenheter med övriga pedagoger
Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter som vikarie kan bestå av:
Dina arbetsuppgifter som vikarie kan bestå av:
• påklädning
• matsituationer
• blöjbyten och hjälp vid toalettbesök
• delta vid vila, läsa för barnen
• tillsynsansvar vid inne/utevistelse,
Det är viktigt att du är lyhörd för barnens behov, engagerad och har stor
ansvarskänsla. Ta kontakt med barnen, ägna dig inte åt ett barn, utan överblicka hela
barngruppen.
Tänk på att alltid ha kläder som passar för verksamhet bland barn både och inne och
ute i olika väder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: ansokan.fyreviken@hagvidson.se Arbetsgivarens referens
