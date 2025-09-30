Timvikarie för nattarbete sökes till Ängslunda i Arbrå
2025-09-30
Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, funktionsstöd och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.
Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-30BeskrivningDina arbetsuppgifter
Nu söker vi timvikarierande undersköterskor/vårdbiträden till Ängslunda i Arbrå som kan arbeta nätter.
Är du undersköterska och har gått i pension, men gärna vill arbeta extra i bland? Eller är du student och vill arbeta på sidan av dina studier? Funderar du på om vårdyrket är något för dig att satsa på?
Ängslunda har sex avdelningar och består av demensboenden, korttids verksamhet, äldreboende och vårdboende.
Vi erbjuder en fin och stimulerande arbetsmiljö med trevliga kollegor och en trivsam arbetsplats.
Hos oss har vi högt brukar fokus och jobbar aktivt med aktiviteter och kvalitetsutveckling.
Vår värdegrund inom socialförvaltningen är: "Att bli sedd, hörd och respekterad för den jag är. Att känna trygghet och delaktighet i min vardag".
Vi behöver framförallt vikarier som kan arbeta nätter då många av våra befintliga vikarier studerar, men arbetstider kan variera då det även behövs dag, kväll och helg. Kvalifikationer
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska eller under utbildning.
Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift, då krav finns på dokumentation i arbetet.
Du ska ha grundläggande tekniska kunskaper och kunna använda både dator och mobil som arbetsverktyg.
B-körkort krävs om du är boende utanför Arbrå, då kollektiva förbindelser är begränsade.
För att kunna arbeta hos oss krävs arbetstillstånd, samt Freja-ID (säker inloggning) på din privata mobil som överförs till arbetstelefonerna vid arbetspassets början. För att kunna registreras och lönesättas som undersköterska i Bollnäs kommun behöver intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen uppvisas. Du behöver även visa utdrag ur belastningsregistret före anställning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med äldre och människor med varierade funktionsnedsättningar. Du som person behöver vara trygg i dig själv, ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer både med kollegor och anhöriga. Du behöver vara professionell i ditt bemötande, självgående och noggrann.
Vi söker dig som har en personlig mognad, är trygg, stabil och har självinsikt. Du är
initiativtagande och tar ett aktivt ansvar för din prestation.
Det är viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då det krävs att du kan skapa en lugn och trygg miljö runt dig och även hantera svåra situationer.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar med det som är viktigt på riktigt - och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 27 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Ersättning
Individuell lönesättning/timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/235". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs kommun
(org.nr 212000-2361) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Äldreomsorgen, Särskilt boende Ängslunda 1 Kontakt
