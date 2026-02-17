Timvikarie Egenvård Apotek Hjärtat ICA Maxi Hudiksvall
2026-02-17
Timvikarie Egenvård till Apotek Hjärtat, ICA Maxi Hudiksvall
Är du intresserad av en timanställning på apotek och redo för din nästa utmaning?
Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som timvikarie Egenvård på Hjärtat
Som Egenvårdsrådgivare på Hjärtat arbetar du omväxlande med försäljning, professionell rådgivning och kassatjänst inom egenvården. I rollen bidrar du med din kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
Tjänsten är ett timvikariat.
På Hjärtat kan din karriär ta många spännande vägar. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Vi är Hudiksvalls största apotek och har en stadig tillväxt. Det gör att vi nu behöver någon som kan rycka in vid behov och stötta oss. Vi ser att du verkligen brinner för kundmötet och vi kommer finnas bredvid i din utveckling.
I din roll arbetar du med samma breda uppdrag som vårt ordinarie egenvårdsteam, dvs du vill hjälpa alla våra egenvårdskunder till bättre hälsa och samtidigt driva vårt apoteks utveckling framåt.
Det som gör rollen unik är:
• Du får en flexibel tjänst där du själv styr omfattningen av ditt arbete
• Du får möjligheten att arbeta på andra apotek inom Apotek Hjärtat
• Du får anpassad utbildning in om egenvården.
Vi har öppet 08-22 alla dagar i veckan och erbjuder möjlighet att kombinera t.ex studier med arbete.
Är du den vi söker?
• Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek
• Du tar ansvar för att förhålla dig till de krav som ställs på dig som rådgivare och tar hjälp av ditt team vid behov
• Du bidrar med en positiv attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på mer? Lyssna på vårt podcastavsnitt om Apotek Hjärtat. Du hittar det här.
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Kontaktperson: Malin Hedblom, malin.hedblom@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
