Timvikarie boendestöd kvällar/helger på Hjorthagens boende
2025-09-13
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Vi behöver nu fler timvikarier till Hjorthagens boende!
Område boende vuxna är en del av avdelningen för socialt stöd på Socialförvaltningen och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser för vuxna med skadligt bruk/beroende- och/eller psykosocial problematik.
Enheten omfattar verksamheter som exempelvis akutboenden, skyddat boende för kvinnor med skadligt bruk/beroende, stödboenden och lägenhetsboenden.
Hjorthagens boende inspireras av Bostad först principerna och är för personer i aktivt skadligt bruk/beroende och hemlöshet. Huset rymmer 37 lägenheter där både kvinnor och män bor. Stödet utförs dagtid av CM och boendestödjare. De boende ska själva klara av att sköta sin egna lägenhet, självständigt, eller med stöd av CM och ev hemtjänst. Grundtanken med boendet är att bedriva ett skademinskande arbetssätt, vilket innebär att brukaren får stöd i att hitta strategier att hantera och lindra negativa konsekvenser av missbruk i syfte att möjliggöra förbättrad livskvalitet.
Dagteam på boendet består av 5 CM, enhetschef samt gruppledare, kväll-/helgteam består av boendestödjare. Arbetsplatsen bemannas dygnet runt av väktare.
Vi erbjuder
Här finns fina kollegor med ett nytänkande arbetssätt.
Din roll
Som boendestödjare hos oss är din uppgift att under kvällar och helger ge brukaren praktiskt stöd. Du arbetar i brukarens lägenhet eller i boendets gemensamhetslokal. Huvudsakliga arbetsuppgifterna är att arbeta stödjande, motiverande och trygghetsskapande med brukarna. Exempelvis genom stödsamtal och social aktiviteter. Du har förmåga att ge omfattande stöd utan att ge avkall på brukarens rätt till självbestämmande eller ta ansvaret för brukarens liv. Du tror på att förändring är möjlig och kan förmedla lugn och en positiv känsla till brukare även under svåra omständigheter. I arbetet med att stödja brukaren att hitta strategier/möjligheter är MI, ESL och LAB rådande förhållningssätt.
Dokumentation och journalföring ingår i det dagliga arbetet.
Schemalagd arbetstid för boendestödjare är enbart kvällar och helger.
Din kompetens och erfarenhet
Tjänsten passar dig som studerar tex till socionom, beteendevetare, socialpedagog.
Viktigast för tjänsten är att du har ett fint bemötande och tycker om/är intresserad av att arbeta med målgruppen.
Vi önskar också att du har ett intresse, engagemang kring skademinimerande arbete
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5257". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Hjorthagens boende Kontakt
Ulrika Olsson ulrika.olsson@stockholm.se 08-50844070 Jobbnummer
9507414