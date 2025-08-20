Timvikarie barnskötare till Vallastadens skola/fritidshem
2025-08-20
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
I arbetet på fritidshemmet är ditt uppdrag, enligt läroplanen, att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Tillsammans med arbetslaget planerar, genomför och dokumenterar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmet. I arbetet i skolan är du med och stöttar enskild elev eller i en grupp.
Som barnskötare har du kunskap om fritidshemmets läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som läroplanen anger och bidrar till att genomföra verksamhetens uppdrag. Verksamheten ska utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
I din roll som barnskötare förväntas du kunna arbeta både mot elevgrupp och enskilda elever. Under skoldagarna blir samarbetet med pedagogerna viktigt. I ditt uppdrag ingår det även att föra fortlöpande samtal med elevernas vårdnadshavare om elevernas trivsel, utveckling och lärande.
Din arbetsplats
Vallastadens skola är en grundskola med ca 350 elever i årskurserna F-6. Vi har två paralleller i varje årskurs. Som lärare ingår man i ett årskursteam där man har samarbete tillsammans med andra lärare och resurspedagoger/barnskötare. Som timvikarie kan man gå emellan olika årskurser under dagen och på eftermiddagen arbetar man på någon av fritidshemmets avdelningar.
Skolan är belägen i Vallastaden och ligger nära både friidrottsarenan, Vallaskogen och universitetet.
Du som söker
Du som söker har en utbildning som barnskötare från vuxenutbildning eller har gått Barn-och fritidsprogrammet på gymnasiet. Du som söker har erfarenhet av att jobba med barn i läroplansstyrd verksamhet som anställd, via praktik eller ideellt.
Vidare är det ett krav att du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att barnet får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje barn ska kunna använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt. Det är meriterande om du har jobbat heltid (minst ett år), haft en kortare anställning eller varit timvikarie i en läroplansstyrd verksamhet.
I din roll som barnskötare skapar du goda relationer och samarbetar väl med barn, kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter som förekommer i din yrkesroll. Du har en god förståelse för människors olikheter och förhåller dig till dem på ett lyhört sätt i undervisningen och skolans vardag. Du leder arbetet med barnen genom motivation, engagemang och delaktighet. Rollen innebär också att du tillsammans med dina kollegor ska arbeta med gällande mål och kvalitetsstandard för skolan.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 250409
Anställningsform: Timanställning
Sysselsättningsgrad: 10-100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 14976
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har slutfört en utbildning som barnskötare eller har en gymnasieutbildning inom barn- och fritid, vänligen bifoga examensintyg samt slutbetyg, samlat betygsdokument eller utdrag ur betygskatalogen som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten.
Tillsammans formar vi framtidsstaden
Linköping är en av Europas mest innovativa städer och möjligheternas kommun. Med energi, mod och hjärta gör vi vår stad ännu bättre. Vi drivs av nyfikenheten och viljan att hitta nya lösningar. Och av att förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för våra invånare. Ersättning
Rektor
Therese Aronsson Wickman therese.aronsson-wickman@utb.linkoping.se 013-262319 Jobbnummer
