Timvikarie - Personlig assistent till 50-årig man, dygnspass i Skummeslöv
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Laholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Laholm
2025-12-19
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Jag är en sportintresserad och humoristisk 50-åring i Skummeslöv som söker timvikarie som kan hoppa in vid sjukdom, semester och extra behov. Arbetet består av dygnspass kl. 08:00-08:00 med sju timmars jour per natt.
Jag har en muskelsjukdom och använder elrullstol, vilket gör att jag behöver stöd i det mesta i vardagen - men jag lever ett aktivt liv. Jag kör egen bil och gillar bland annat båt, fiske, sportevenemang och att umgås med familj och vänner.
Som assistent hjälper du mig med:
Personlig omvårdnad och vardagliga rutiner
Hushållssysslor och praktiska göromål
Att möjliggöra aktiviteter i och utanför hemmet
Erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men personkemin är viktigast - vi ska trivas och fungera bra ihop.
Urval sker löpande. Endast de som går vidare till intervju kontaktas.
Frågor? Hör av dig till Björn på bjorn.andreasson@handihand.se
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9654464