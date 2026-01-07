Timvikarie - Personlig assistent till 15-årig kille med stort spelintresse
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mönsterås Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mönsterås
Kooperativet Hand i Hand är en medlemsstyrd organisation som bildades 1995 för personer med rätt till assistans. Våra medlemmar finns i Skåne, Halland, södra Småland, Västra Götaland, Stockholm samt Jämtland. Vi har kontor i Halmstad, Hässleholm och Malmö. Vi stöttar våra medlemmar med allt ifrån att ansöka om timmar hos Försäkringskassan/kommunen till personalfrågor rörande de personliga assistenterna. Vi anser att arbetet som personlig assistent är ett av de viktigaste arbeten som finns då man är en möjlighet för en annan människa, en möjlighet som innebär att han eller hon kan få leva sitt liv som alla andra.
Vi söker en timvikarie till en 15-årig kille med muskelsjukdom som påverkar hans rörelseförmåga.
Han är en social och smart tonåring som gillar tv-spel, umgås med kompisar och leva ett så vanligt tonårsliv som möjligt.
Som personlig assistent ger du stöd i hans vardag och finns där när ordinarie personal inte arbetar.
Om tjänstenTimanställning med arbete vid behov
Vid intresse och efter överenskommelse finns möjlighet till fyra fasta pass per fyraveckorsperiod:
Tre kvällspass kl. 16:30-21:00
Ett nattpass kl. 21:00-07:00
Utöver detta kan extra pass förekomma vid behov, till exempel vid sjukdom eller ledighet
Möjlighet till sommarvikariat
Introduktion och bredvidgång ges
ArbetsuppgifterSom personlig assistent hjälper du till med:
Personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar och viss träning
Praktiskt stöd i vardagen
Hjälp vid spelande (t.ex. trycka på knappar)
Eftersom pojkens röst är svag är det viktigt att du förstår svenska mycket väl och är uppmärksam i kommunikationen.
Vi söker dig somÄr lugn, trygg och tålmodig
Har lätt för att läsa av och anpassa dig efter andra
Gärna har intresse för tv- eller datorspel
Är rökfri
Tar hänsyn till att pojken är allergisk mot hundar
Har körkort (krav)
Talar och förstår svenska obehindrat
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personlig lämplighet är viktigast.
AnsökanRekrytering sker löpande och vi kontaktar de kandidater som går vidare till intervju.
Intervjuer hålls i pojkens hem, där du även får möjlighet att träffa familjen.
Frågor eller ansökan:
Björn - bjorn.andreasson@handihand.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare kooperativet Hand i Hand ekonomisk fören Arbetsplats
Kooperativet Hand i Hand ekonomisk förening Jobbnummer
9671165