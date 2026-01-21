Timvikarie - kvinnlig personlig assistent, sökes till en man i Enköping
2026-01-21
Vi söker en kvinnlig personlig assistent som kan hoppa in med kort varsel och hjälpa till vid sjukdom eller andra ledigheter. Du behöver ha hög arbetsmoral, ansvarskänsla och gott ordningssinne, då kunden högt värderar ordning och reda. Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina göromål säkerställs genom introduktionspass.
• Jag är en man, 55+, som behöver stöd och hjälp i min vardag i mitt hem i Enköping. Bor tillsammans med min hund i centrala Enköping. För vår kommunikation behöver jag att du talar och skriver svenska
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. Kunden väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs kring personlighet.
Arbetstider är förlagda under dagtid och helg.
Intervjuer sker löpande varvid tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen in med din ansökan!
Inkludera assistans i Sverige AB tidigare MR Assistans grundades år 2015 och jobbar hårt för sina kunders rättigheter och sina anställdas status i samhället. Hållbarhet gäller inte bara luften vi andas, bilarna vi kör eller energislagen vi använder. Hållbarhet är så mycket mer än så och omfattar oss alla. Vi vill verka för hållbar omsorg, för hållbara arbetsplatser och -villkor och för ett hållbart och ansvarsfullt välfärdssystem där privata och kommunala aktörer agerar tillsammans med myndigheter mot ett gemensamt mål: en hållbar välfärd.
Med tydlighet och transparens inom både kvalitet, ekonomi och miljöpåverkan vill vi leda utvecklingen av en ny, ansvarstagande branschrörelse. Vi vill att varje människa ska kunna känna sig trygg med att det finns en god välfärd, inte bara idag utan även i framtiden
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Monika El Harbiti monika.elharbiti@inkluderassistans.se
