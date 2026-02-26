Timvikariat undersköterska, hemtjänst, Karlstad - Bli en del av vårt gäng!
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Karlstad Visa alla undersköterskejobb i Karlstad
2026-02-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Karlstad
, Säffle
, Nacka
, Örebro
, Lidköping
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Här arbetar engagerade och duktiga medarbetare veckans alla dagar. Här finns en god kamratskap där alla hjälper och stöttar varandra så att de kunder som anlitar oss får det så bra som möjligt.
För oss är kunden viktig och behandlas med respekt och värme. Medarbetarna arbetar med hög kvalitet och har stöd av rutiner och riktlinjer i sitt arbete. Basal hygien extra viktig och alla nyanställda får utbildning i detta för att känna sig trygga med hur skyddsutrustning ska hanteras.
Verksamheten finns i Karlstad och har hela kommunen som upptagningsområde och möter kunderna mellan 07.00-22.00, veckans alla dagar.
Beskrivning av tjänsten
Vi arbetar med att ta tillvara på varje individs styrkor och förmågor och utgår från deras särskilda behov och önskemål.
Du ansvarar för att ge kunderna en god vård och omsorg av hög kvalitet
Detta omfattar bland annat, personlig omvårdnad och omsorg, att tillvarata kundens egna resurser. Aktivering och social samvaro med kunderna samt utevistelse, att förbereda, laga och servera måltider, tvätt av kläder och städ hemma hos kunden. Dokumentation enligt Sol, samt läkemedelsdelegering
Du kommer att arbeta med ambitiösa kollegor som har nära till skratt.
Om dig
Vi söker dig med undersköterskeutbildning eller som har erfarenhet av omvårdnadsarbete. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen. Stor vikt läggs vid bemötande, kommunikation, kontaktmanskap och dokumentation i journalsystem.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning (eller likvärdig utbildning) om minst 1350p
Yrkesbevis från Socialstyrelsen eller intyg från nuvarande/tidigare arbetsgivare gällande tillsvidareanställning som undersköterska.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Cykelvana är ett krav
Meriterande
Meriterande om du tidigare arbetat inom äldreomsorgen
Körkort B är meriterande
Vill du veta mer om vad en arbetsdag inom hemtjänsten innebär så klicka på länken för att komma till vår film. Länk till film
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård, samt andra förmåner via förmånsportalen AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2026-03-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen till oss - Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7296917-1862166". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Rudsgårdsvägen 4A (visa karta
)
654 66 KARLSTAD Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9764737