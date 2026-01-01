Timvikariat till vår/sommar 2026 inom Äldreomsorg & Funktionsstöd
Örnsköldsviks kommun / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-01-01
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örnsköldsviks kommun i Örnsköldsvik
Kom och arbeta som vikarie hos oss på Välfärdsförvaltningen i vår och sommar!
Vill du göra positiv skillnad för människor? Är du intresserad av ett tryggt och varierande arbete, med goda möjligheter till både yrkesmässig och personlig utveckling? Då är du välkommen att söka till oss på Välfärdsförvaltningen!
Oavsett om du söker ditt första jobb, har tidigare erfarenhet eller vill byta yrke, erbjuder vi ett meningsfullt och varierande arbete inom flera verksamhetsområden.
Vi på Välfärdsförvaltningen ser människors olikheter som en tillgång.
Arbetsuppgifter
Som vikarie hos oss blir du anställd av Kompetensförsörjningsenheten men du kan arbeta inom flera verksamhetsområden inom äldreomsorg och funktionsstöd.
Våra verksamheter består av:
- Särskilt boende (vård- och omsorgsboende/demensboende)
- Ordinärt boende (hemtjänst)
- LSS-boende (stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättningar)
- Personlig assistans
- Socialpsykiatri (boendestöd och serviceboende socialpsykiatri)
Läs mer om Kompetensförsörjningsenheten och verksamheterna https://www.ornskoldsvik.se/om-kommunen/arbete-och-lediga-jobb/jobba-extra-inom-aldreomsorg-och-funktionsstod
Ett arbete hos oss är mångsidigt och varierar utifrån verksamhetens behov. Utgångpunkten är att se till att varje person får sitt behov av stöd, omsorg och omvårdnad tillgodosett. Arbetet innebär i huvudsak att hjälpa och stötta personen i sin vardag. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta personlig omvårdnad, stöd vid måltider, socialt umgänge, vardagsaktiviteter, städning, medicinhantering och dokumentation.
Vi erbjuder både vikariat på schemarad och timvikariat under vår och sommar. Arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov och du kan arbeta dag, kväll, helg eller natt. Om du blir anställd får du en introduktion som innehåller både praktiska och teoretiska delar för att du ska känna dig trygg hos oss och med dina arbetsuppgifter!
Kvalifikationer
Vi söker och värdesätter personer med olika erfarenheter och bakgrund. För oss är det viktigaste att du har en positiv inställning, ett gott bemötande och ett stort intresse av att arbeta med och hjälpa andra människor. Som person tror vi att du är ansvarstagande, har god kommunikationsförmåga och är lyhörd inför brukare, anhöriga och kollegor. Du är flexibel inför förändrade omständigheter, kan arbeta självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Hos oss på Välfärdsförvaltningen är alla välkomna, oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte! Har du en avslutad eller pågående utbildning inom något av följande områden ser vi det som meriterande:
- Vård- och omsorg
- Barn och fritid
- Stödassistent
- Alternativt annan utbildning vi bedömer som relevant för tjänsten
Det är också meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom något av våra verksamhetsområden.
För arbetet krävs att du har fyllt 18 år och har tillgång till BankID. Du ska även behärska svenska i både tal och skrift för att bland annat kunna kommunicera med brukare, utföra vårddokumentation och erhålla medicindelegering. För vissa av våra verksamheter är B-körkort och tillgång till bil ett krav. För arbete inom verksamheter med barn under 18 år krävs det dessutom att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Du ska även kunna uppvisa giltigt pass eller nationellt ID-kort för att stärka ditt medborgarskap.
Övrigt
Örnsköldsviks kommun är en rök-, alkohol-, drog- och spelfri arbetsplats.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Tveka inte att skicka in din ansökan!
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/676". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Kompetensförsörjningsenheten 0660-88000 Jobbnummer
9666848