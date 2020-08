Timvikariat till skola/förskola/kök - BoU - Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Grundskolelärarjobb i Sundsvall

Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskolelärarjobb / Sundsvall2020-08-26Sundsvalls kommuns gemensamma vision "Tillsammans släpper vi skaparkraften fri och bygger ett hållbart Sundsvall med plats för alla" vilar på tre värdeord - mod, öppenhet och helhetssyn. Politikernas och förvaltnings mål och viljeriktning är att alla barn och elever i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska få likvärdiga förutsättningar att utvecklas, nå sina mål och bli aktiva medborgare med många möjligheter i livet.Varje dag möter våra ca 3 000 medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans ca 16 000 barn och elever på fler än 130 enheter. Varje dag finns möjligheten att ge dem förutsättningar för fortsatt lärande och utveckling.Med anledning av covid-19 är personalläget inom vård och omsorg hårt ansträngt. Vi är därför i behov av personer till timvikariat och längre vikariat som kan sträcka sig över allt från några veckor till månader.Till följd av virusets oberäknelighet kan personalbehovet svänga fort. Vi måste därför säkerställa att vi har personer som med kort varsel kan förstärka våra verksamheter.2020-08-26Behöver få en arbetsbeskrivning:Din ansökan är aktuell hos oss i 6 månader från det att du lämnat in den. Goda möjligheter till fortsatt anställning.För att söka måste du vara över 18 år.När vi rekryterar vikarier tittar vi i första hand på utbildning, pågående utbildning och erfarenhet . Även om du saknar relevant utbildning inom pedagogik kan du vara av intresse för vår verksamhet.För att jobba som vikarie inom förskola och skola ska du ha slutbetyg från gymnasiet.Du ska vara lösningsfokuserad, kan ta egna initiativ samt ha en god samarbetsförmågaDet är en självklarhet för oss att du delar synen på de värden vi värnar om: Glädje, välkomnande, delaktighet, nyfikenhet, lyhördhet samt tillit.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och flexibilitet gällande såväl arbetstider som placering.ÖVRIGTRekryteringsprocessen går till så härDu skickar in din ansökan och svara på några frågor i systemet.Vi rekryterar löpande utifrån aktuella behov.Tjänsten är ett timvikariat, med tillträde vid överenskommelse.Urval och intervjuer sker löpande.Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se. Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden i våra arbetsgrupper. Vi ser gärna sökande med olika bakgrund och erfarenheter.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: http://www.raddning.info/om-oss/arbeta-hos-oss/deltidsbrandman.html Sista ansökningsdag är; 2020-12-31Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Timvikariat Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-12-31Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen5333949