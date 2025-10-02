Timvikariat som Kock/Köksbiträde till SiS Ungdomshem Hässleholm
Statens institutionsstyrelse / Kockjobb / Hässleholm
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.
Extra hjälp i köket!
Nu söker vi en flexibel kock till oss på SiS Ungdomshem Hässleholm som kan hoppa in vid behov. Hos oss har vi ett komplett storkök där tre kockar jobbar med att servera mat till ca 45 ungdomar dagligen. Vi lagar både lunch och middag som serveras antingen i vår matsal eller direkt på avdelningarna via matvagn. Vi har i dagsläget en rullande 6-veckorsmeny som vi serverar efter. Våra kockar jobbar 7 dagar i veckan, med tider mellan 07:30 - 16 alt 17. Publiceringsdatum2025-10-02Kvalifikationer
Erfarenhet från arbete som kock eller köksbiträde är ett krav, men det är också viktigt att du har känsla för matlagning och att du kan bibehålla känslan av god hemmalagad mat till våra ungdomar. Du ska vilja göra det där lilla extra när det kommer till matlagning och service. Vi vill att du har en positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och personal. Du ska vara duktig på att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Godkänd gymnasieexamen
• Kockutbildning eller hotell-och resturang utbildning från gymnasiet.
• Några års arbetslivserfarenhet
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av storkök
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en timanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 oktober.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
