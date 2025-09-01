Timvikariat socialsekreterare till socialjour Kronobergs län
Växjö kommun, Arbete och välfärd / Socialsekreterarjobb / Växjö
2025-09-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en unik verksamhet där du gör verklig skillnad för utsatta människor i en akut social situation? Då är du varmt välkommen att söka till vår nyinrättade enhet Socialjour Kronobergs län! Som timanställd socialsekretare inom socialjour hoppar du in när det behövs vid till exempel sjukdom eller ledighet. Vi söker dig som kanske redan har en tjänst inom socialtjänsten, tidigare har arbetat inom socialtjänst eller är föräldraledig och vill jobba några pass i månaden.
Socialjouren är en del av Arbete och Välfärd och arbetar för Kronobergs läns åtta kommuner. Arbetet innebär myndighetsutövning inom socialtjänstens lagrum. Verksamheten är öppen utanför kontorstid där arbetstiderna främst är förlagda på kvällar, nätter och helger. Delar av arbetstiden innebär aktiv tjänst tillsammans med kollegor och resterande del utgörs av beredskap då du utgår från ditt hem.
Som socialsekreterare på socialjouren möter du ett brett spann av olika ärenden och olika arbetsuppgifter där ingen dag är den andra lik. Du hanterar akuta sociala problem för personer inom socialtjänstens olika målgrupper och åldrar. Du kommer samarbeta med flera olika myndigheter och arbetet innebär både att kunna åka ut på plats och att kunna hantera arbetet digitalt.
Du är bekväm i sociala situationer, såväl informella som formella. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress.
Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har utbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Du är väl förtrogen med lagstiftning som SOL, LVU och LVM. Du har en bakgrund inom socialtjänsten med erfarenhet av barn- och ungdomsärenden, vuxna med missbruk/psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, konfliktfyllda vårdnadsärenden och/eller pågående konflikter mellan barn och föräldrar.
Meriterande:
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga hos socialtjänsten
Arbete i mottagningsgrupp, social jour eller social beredskap.
Eftersom socialjouren är bemannad utanför ordinarie kontorstid behöver du ha möjlighet att arbeta kvällar och helger.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AoV 51/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Växjö kommun, Arbete och välfärd Kontakt
Enhetschef
Alexandra Forsman 0470-79 68 82 Jobbnummer
9484179