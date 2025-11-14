Timvikariat med lönetillägg för varje genomfört pass - leg. sjuksköterska
2025-11-14
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vi söker sjuksköterskor till medicinska enheten på timvikariat.
Detta passar dig som önskar ett flexibelt arbete där du får möjlighet att utvecklas i en stimulerande och omväxlande arbetsmiljö.
Som medarbetare hos oss ingår du i ett team med härlig familjär stämning och god sammanhållning, där vi tillsammans arbetar med individen i fokus, för individens bästa.
Vårt team består av sjuksköterskor och distriktsköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeut. Vi utgår från kommunens särskilda boende Bergvattengården där vi självständigt planerar och lägger upp vår dag. Hos oss är det nära såväl till varandra som till andra professioner vilket underlättar samarbetet och ger oss goda möjlighet att fördela arbetet och stötta varandra.
Vi är positiva inför framtidens välfärdsteknik och arbetar bland annat med automatiska läkemedelsdispenser och digitala stöd för hälsofrämjande insatser och motverka ensamhet.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta vid frånvaro av ordinarie personal, samt enligt överenskommelse utifrån verksamhetens behov. Därför kan du bli kontaktad med kort varsel. Vi söker dig som uppskattar att arbeta självständigt med bland annat bedömning, planering samt utförande av medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser inom ramen för kommunal hälso- och sjukvård. Du ansvarar för individer både inom vårt särskilda boende, hemsjukvården samt våra två LSS-gruppboenden.
I uppdraget ingår även att handleda och undervisa omvårdnadspersonal, delegera specifika hälso- och sjukvårdsuppgifter, arbeta med dokumentation och avvikelser enligt gällande lagar och föreskrifter så vi ser gärna att du är trygg i din roll som sjuksköterska.
Du är initiativrik och ansvarstagande samt har god ämneskompetens. Naturligtvis är du respektfull i bemötandet med vårdande individer och dess anhöriga. Du har förmåga att arbeta självständigt, noggrant och kunna prioritera rätt. Du trivs med samarbete för att föra god kommunikation och samverkan.
Stämmer detta in på dig? Skicka då in din ansökan och bli en del i vårt härliga team!
Kvalifikationer: Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Arbetstid: Du arbetar dag/kväll och helger.
Körkort: B-körkort. Tillgång till tjänstebil finns.
Villkor:
I och med utmaningen att rekrytera legitimerad personal erbjuder vi just nu ett lönetillägg för varje utfört arbetspass.
Rekryteringen sker löpande under pågående annonsering.
Rekryteringen sker löpande under pågående annonsering.
