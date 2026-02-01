Timvikariat inom hemtjänst, särskilt boende och stöd och service
Krokoms Kommun / Undersköterskejobb / Krokom Visa alla undersköterskejobb i Krokom
2026-02-01
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
Är du social, empatisk och drivs av att göra skillnad för andra? Vill du ha ett jobb som får dig att växa och utvecklas? Sök då Timvikariat inom vård och omsorg i Krokoms kommun!
Här hittar du vikariat inom hemtjänst, särskilt boende, gruppbostad, daglig verksamhet och personlig assistans.
Välkommen till oss!
Krokom är en till ytan stor kommun mellan Östersund och Åre. Här kan du uppleva oslagbar natur, vandra i orörd fjällmiljö och fiska i rika vatten. Atlanten och Trondheim är mindre än tre timmar bort.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare, i alla skeden av livet.
Vård och omsorg är en sektor som växer snabbt. Här finns många karriär- och utvecklingsmöjligheter. Som timvikarie har du stor chans till vidare anställning efter din vikarieperiod. Vi erbjuder dig ett varierat, självständigt och roligt jobb.
En dag som vikarie inom vård och omsorg
Att arbeta inom vård och omsorg är varierande och roligt. Jobbet innebär att du stöttar personer i deras vardag. Dina arbetsuppgifter kan se olika ut beroende på vilken verksamhet du väljer att jobba i, och vem du hjälper.
Som timvikarie i Krokom blir du anställd i Bemanningspoolen. Du väljer område och arbetsplatser i samråd med oss på poolen, därefter bokar vi ut dig på introduktion. När introduktionen är klar och godkänd kan du bli bokad på jobb. Mer information om introduktion och de system vi andvänder får du när vi bjuder in dig till intervju.
De verksamheter vi bemannar är
Hemtjänst: Föllinge, Offerdal, Nälden, Krokom, Ås och Nattpatrullen
Särskilt boende: Blomtergården i Krokom, Hällebo i Offerdal och Solbacka i Föllinge
Stöd och service: Gruppbostäder, servicebostäder, daglig verksamhet och personlig assistans
De vanligaste arbetsuppgifterna kan delas in i fyra kategorier:
• Hjälpa till i hemmiljön: såsom att städa, tvätta, bädda sängen eller handla och laga mat.
• Personlig omsorg: hjälpa till med dusch och toalettbesök, klä på kläder, klippa naglar, raka ett skägg eller hjälpa till vid måltider.
• Aktiviteter: I ditt uppdrag ingår även att utföra olika aktiviteter för de du hjälper. En del personer har planerade aktiviteter som du ser till att personen kommer iväg till, men ibland kan det vara egna ideer som att ordna ett firande, en filmkväll eller gå ut på en promenad.
• Medicinska arbetsuppgifter: som att kontrollera blodtryck, lägga förband eller ge läkemedel. Detta är ett uppdrag man får först efter att man arbetat ett tag och genomgått viss utbildning.
Din kompetens
Krav
• B-körkort för att få arbeta inom hemtjänst och vissa arbetsplatser inom stöd och service
• Du behöver vara minst 18 år för att få anställning på Bemanningspoolen
Meriterande för tjänsten
• Undersköteskeutbildning
• B-körkort
• Om du läser vård- och omsorgsprogrammet
• Tidigare erfarenheten från vårdyrke
Övrig information
Timanställning
Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning
Vi har en löpande rekrytering året runt.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Kontaktperson för tjänsten
Sara Stolth, Rekryterare
0640-162 52sara.stolth@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Obs. om du har skyddad identitet ska du inte skicka ansökan via länken. Ring i stället 0640-162 52 för att anmäla ditt intresse.
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Kontakt
Rekryterare
Sara Stolth sara.stolth@krokom.se Jobbnummer
9715812