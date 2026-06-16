Timrå kommun - Verksamhetschef Socialförvaltningen Barn/familj
Experis AB / Chefsjobb / Timrå Visa alla chefsjobb i Timrå
2026-06-16
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Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver. Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Vi rekryterar nu en verksamhetschef till verksamhetsområde Barn och familj (BoF). Vi söker dig som vill vara en del av en organisation med korta beslutsvägar och nära dina samarbetspartners. Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete inom verksamhetsområdet.
Du får:
ett brett, utvecklande uppdrag med stort mandat
möjlighet att påverka både arbetssätt och framtida inriktning
arbeta i en organisation där relationer, samverkan och tillit är centrala
vara med och utveckla välfärden för Timrås invånare
Arbetsuppgifter
Som verksamhetschef är du direkt underställd förvaltningschefen och rapporterar till densamma. Du ingår i Socialförvaltningens ledningsgrupp där du bidrar till strategisk ledning och utveckling. Rollen som verksamhetschef är en funktion med många kontaktytor. Du bygger och stärker samverkan, inom kommunen och tillsammans med externa aktörer.
Ditt uppdrag är att, tillsammans med tre underställda enhetschefer, leda och utveckla arbetet inom verksamhetsområdet. Du har ansvar för verksamhet, ekonomi, personal, arbetsmiljö och utgör ett stöd till dina medarbetare. Du skapar, genom ditt ledarskap, goda förutsättningar för dina medarbetare. Verksamhetsområdet består av ca 40 medarbetare inom mottagning, utredning, verkställighet (insats), familjebehandling, familjerätt och familjehem. För mottagningen är du närmaste chef. Området har också ett antal övergripande funktioner så som socialadministratör, verksamhetsutvecklare och skolsocionomer för vilka du har ett chefsansvar.Kvalifikationer
Socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Flerårig dokumenterad erfarenhet av ledarskap inom socialtjänsten, särskilt med inriktning barn och familj
Goda kunskaper i lagstiftningen som styr socialtjänstens arbete
Du har kunskap och erfarenhet av arbetsmiljöfrågor, budgetering och ekonomi
Erfarenhet av att leda och utveckla personalgrupper
Goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, och är van att arbeta med Office-paketet.
Erfarenhet från politiskt styrd organisation
Som person är du en trygg, kommunikativ och tydlig ledare som skapar förtroende. Du driver utvecklingsarbete och har förmågan att få människor med dig genom att engagera och involvera. Du har ett helhetsperspektiv och kan prioritera i en mångfacetterad vardag samtidigt är du strukturerad och beslutsför, med en tydlig riktning i ditt arbete. Hos dig finns både driv och omtanke - och en vilja att göra skillnad tillsammans med andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Anställningsformen är tillsvidareanställning, heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar arbetstid i förtroende med möjlighet till distansarbete och semesterväxling.
Friskvårdsbidrag. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Ansöka och kontakt
Du söker tjänsten via jeffersonwells.se där du laddar upp CV och personligt brev. Om du har frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult AnnaKarin Bergqvist via mail: annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se
eller mobil 070 -377 20 63.
Fackliga kontakter: Akademikerförbundet SSR: Regina Kvillefors, telefon 060-16 33 26, Vision: Camilla Forsell, telefon 060-16 31 54.
Vi arbetar med löpande urval så intervjuer kan komma att genomföras före ansökningstidens slut. Sök därför tjänsten redan idag!
Sista dag att ansöka är 1 juli
Vi välkomnar din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Köpmangatan 14, Timrå (visa karta
)
861 82 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
Contact
AnnaKarin Bergqvist annakarin.bergqvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
9966828