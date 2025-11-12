Timmisar till hemtjänsten i Rimbo | Tiohundra
Tiohundra AB, Hemtjänst och personlig assistans, Hemtjänst Rimbo / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2025-11-12
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Hemtjänst och personlig assistans, Hemtjänst Rimbo i Norrtälje
Vi på hemtjänsten i Rimbo är stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb, där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare.
Vi söker nu en kollega som arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Som undersköterska eller vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du förväntas även arbeta med delegerade uppgifter från sjuksköterska/rehab samt följa gällande rutiner och riktlinjer. Vidare förväntas du kunna skriva genomförandeplaner utifrån brukarens behov. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Våra kunder bor i Rimbo med kringområden där vi i huvudsak tar oss till våra brukare med bil, cykel och promenad.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Att ge personlig omvårdnad och stöd vid måltider
Delta i social samvaro med brukare samt följa med på promenader
Utföra delegerade uppgifter från sjuksköterska eller rehabpersonal
Skriva genomförandeplaner utifrån brukarens individuella behov
Arbeta både självständigt och i samarbete med kollegor för att ge bästa möjliga omsorg
Bidra aktivt till utveckling och förbättring av verksamheten
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Tidigare erfarenhet av liknande arbete med varierande uppgifter
Grundläggande digital kompetens
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Kunna cykla
Det är meriterande om du också har:
Utbildning som undersköterska med yrkestitel från Socialstyrelsen
Erfarenhet och intresse från områden såsom demens, teknik och dokumentation
B-körkort
För att trivas och lyckas i din roll behöver du vara trygg, flexibel och stabil för att hantera varierande arbetsuppgifter och förändrade situationer. God samarbetsförmåga är viktigt då du arbetar nära kollegor och andra yrkesgrupper. Du bör vara bra på att skapa relationer, skapa trygghet för brukare och anhöriga samt ha en stark empatisk förmåga för att bemöta människor med respekt och omtanke. Dessa egenskaper hjälper dig att bidra till en positiv och meningsfull vardag för dem du stöttar.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Vi är ett härligt gäng som arbetar i Tiohundra hemtjänst bestående av undersköterskor, vårdbiträden, planerare och chefer. Nu söker vi dig som vill komma och bli en del av vårt team. Det är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag!
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.Övrig information
From den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vård- och omsorgsutbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter men ännu inte fått yrkesbeviset kan du istället bli anställd med titeln omvårdnadsassistent.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I denna process kommer vi därmed kontrollera medborgarskap. Vi söker timanställda för arbete vid behov.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7009". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Hemtjänst och personlig assistans, Hemtjänst Rimbo Kontakt
Juan Ramirez 08-1232757 Jobbnummer
9600266