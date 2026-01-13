Timmis till tjej i Glimåkra Ref nr 190-2026
2026-01-13
Är du vår nya vikarie? Positiv, härlig, erfaren och djurintresserad assistent sökes! Se hit!
Vi behöver en vikarie för att lösa bemanningen vid sjukdom och semesterledighet och söker dig som är:
Ödmjuk, glad, positiv, initiativrik, flexibel och lite smårolig och som gillar att arbeta dubbelbemannat.
Vi erbjuder:
En fin, mysigt, trevlig och lantlig arbetsplats med fina kollegor som tillsammans jobbar för att få vardagen funka för vår härliga assistansberättigade tjej.
Våra arbetstider varierar och vi söker någon som kan arbeta dygnspass/längre pass. Kan du någon gång ibland hoppa in och jobba vaken natt är det också välkommet.
Lite mer om arbetsplatsen:
Vår dotter är i 30-års åldern, bor i en egen lägenhet hemma hos oss på vår gård i Östra Göinge kommun. Du behöver ha bil och körkort för att jobba hos oss då vi bor lantligt och du kan inte ha allergi mot pälsdjur då djur är en del av vår vardag.
Vår tjej har en omfattande funktionsnedsättning och behöver hjälp med allt i sin vardag. Din personlighet väger tyngre än erfarenhet och du erbjuds den bredvdgång du behöver för att känna dig trygg i arbetet.
Det är viktigt för oss att du är en omtänksam och lyhörd assistent, gärna kvinna, som kan tolka, kommunicera och föra vår dotters talan. Du behöver kunna planera och strukturera dagen så att den blir så bra som möjligt för vår dotter. Det kan handla om allt från att göra träning och förflyttning lite roligare, till att gå en promenad med vagnen i skogen till att rida och åka till daglig verksamhet.
Personlig assistent är ett serviceyrke som ställer stora krav på personliga egenskaper. Du måste våga ta ansvar och ha respekt för den personliga integriteten. Du ska vara trygg i dig själv. Vara flexibel, uppriktig och ha stort tålamod samt kunna ta egna initiativ. Humor och god fysik är andra bra egenskaper. Som personlig assistent förväntar vi oss att Du är intresserad av och har förståelse för vad god omvårdnad är. Störst vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi har behov av dig snarast så vänta inte med din ansökan. Varmt välkommen till oss!
Lön, ersättning och förmåner:
Individuell lönesättning. Fremias kollektivavtal för personliga assistenter.
Brevidgång och utbildning efter behov.
Ansökan ska innehålla: personligt brev, CV, referenser och lönekrav. Vi önskar se utdrag ur polisens belastningsregister vid eventuell anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
