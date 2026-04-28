Timmis sökes till en härlig tonårstjej i Gustavsberg
Jag är en pigg och glad tjej på 17 år. Jag har ett stort rörelsehinder, men vill uppleva allt som alla andra 17-åriga tjejer vill göra!
Jag bor tillsammans med min familj i Gustavsberg i Nacka/Värmdö.
Jag är en smart, snabbtänkt och lekfull tjej som gillar när det händer mycket. Nu behöver vi utöka vårt team lite och söker en lyhörd och glad personlig assistent som vill hitta på roliga saker tillsammans med mig!
Arbetet är förlagt till vardageftermiddag kväll och/eller heldagar helger.
Eftersom vi reser mycket, speciellt under sommaren, så behöver vi dig som är pigg på att resa med oss. På sommaren blir det oftast resor till Frankrike och på vintern kan det bli fjällen.
Detta innebär förstås att chans till mycket jobb under sommaren och vintern varje år finns!
Du skall fungera som en "hjälpmotor" för att jag ska få stimulans, motivation och struktur under dagarna /kvällarna. Alternativ kommunikation är i fokus för mig, och du som assistent kommer få möjlighet att vara med i utvecklingen av det arbetet. Träning är en del av min vardag och arbetet innebär en del lyft, och förflyttningar mellan olika hjälpmedel. Så det är av vikt att du inte är rädd för att ta i fysiskt när det behövs.
Erfarenhet av alternativ kommunikation (bliss eller Tobii) även erfarenhet av konduktiv pedagogik är meriterande, men inget krav.
Det största värdet sätter vi på att intresse och engagemang finns. Personlig lämplighet är avgörande. Vill du vara den som stödjer och hjälper mig till ett aktivt liv som andra 16-åringar? Då är du den vi söker.
Om tjänsten: Du blir anställd vid behov och kommer att jobba enligt överenskommelse.
Du kanske pluggar eller jobbar deltid redan och ser detta som ett roligt och lärorikt extrajobb.
Eftersom jag är minderårig så måste du ha utdrag ur polisregistret, detta beställs på www.polisen.se.
Lön: Individuell lönesättning.
Avtal: Fremia
Ansökan: Låter det här som ett jobb som passar dig? Berätta vem du är och vad du har gjort och sök via formuläret nedan.
Intervjuer sker löpande och anställning sker omgående så skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA
