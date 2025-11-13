Timavlönade vikarier sökes till grundskolorna i norr och öster
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Bemanningsavdelningen är en kommungemensam resurs som hanterar korttidsfrånvaro upp till 14 dagar inom skolans verksamheter. Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i olika skolor, där ditt arbete är meningsfullt och uppskattat av både elever och kollegor.
Vi på Bemanningsavdelningen söker nu fler engagerade timvikarier som vill arbeta i våra grundskolor i område norr och öster.
Som vikarie hos oss bidrar du till att skapa en trygg, inspirerande och lärorik skolmiljö för eleverna - varje dag gör du skillnad!Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
Som timavlönad vikarie inom grundskolan kommer du att vara ett stöd i det dagliga pedagogiska arbetet.
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdragets karaktär, men kan exempelvis innebära att du:
* leder eller stöttar undervisning i klass eller mindre grupper
* är ett stöd för enskilda elever eller elevgrupper under skoldagen
* deltar i rastverksamhet, måltidssituationer och fritidsverksamhet
* bidrar till trygghet och arbetsro i klassrummet och på skolanKvalifikationer
Vi söker dig som:
* har utbildning inom barn- och fritidsprogrammet, lärarutbildning eller motsvarande erfarenhet av arbete i skola
* har ett gott bemötande, är ansvarstagande, flexibel och samarbetsinriktad
* har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
* är minst 18 år och kan infinna dig med kort varsel vid behov
Erfarenhet av arbete i grundskola eller anpassad grundskola är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga betyg, examensbevis, förskollärarlegitimation och/eller lärarlegitimation.
ÖVRIGT
Eftersom behov av vikarie kan uppstå hastigt behöver du kunna infinna dig med kort varsel på arbetsplatsen. Du förväntas kunna vara tillgänglig för arbete minst tre arbetspass/vecka med undantag för de som är pensionärer och studenter inom våra verksamhetsområden.
Arbetet sker dagtid, måndag -fredag, under skolans öppettider kl. 06.30-18.30.
Du förväntas vara tillgänglig för arbete minst tre arbetspass per veckan.
Som anställd på bemanningsavdelningen behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregister innan en anställning kan skapas, oavsett vilken verksamhet du kommer arbeta inom. Du behöver därför beställa utdrag för både arbete inom förskola och grundskola samt för arbete med barn med funktionsnedsättning. På följande länk kan du beställa utdragen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret
När du visar upp ditt utdrag ur belastningsregistret ska du även ha med dig giltig legitimation.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Ta med dig giltigt pass, nationellt id-kort eller personbevis.
I flera av våra verksamheter kan körkort vara ett krav. Körkort är därför meriterande.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
Timlön Så ansöker du
