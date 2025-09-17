Timavlönade ledsagare/avlösare till avdelningen för hälsa och förebyggande
Malmö kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2025-09-17
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252184
Välkommen till avdelningen för Hälsa och Förebyggande! Vi har ett unikt ansvar för insatser inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete, där vi verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Viktiga hörnstenar i avdelningens arbete är att utveckla nya former för social gemenskap och delaktighet i samhället. Avdelningen har ett särskilt uppdrag med fokus på att öka livskvaliteten, motverka ofrivillig ensamhet hos våra äldre och våld i nära relation samt utveckla nya former för dessa arbetsområden.
Nu söker vi nya timavlönade, dedikerade ledsagare och avlösare till vårt team. Du får en flexibel och trygg anställning där du själv styr när du vill arbeta - perfekt för dig som vill kombinera arbetsliv med studier, familjeliv eller andra uppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-17Dina arbetsuppgifter
Som ledsagare/avlösare arbetar du med att ge stöd och god service till våra brukare utifrån deras individuella behov och önskemål. Du utför vardagsnära, planerade stödinsatser och aktiviteter tillsammans med brukaren. Stödinsatserna ska främja brukarens integritet, delaktighet och utförs med respekt för brukarens självbestämmande. Brukarens behov ska vara i centrum och personens synpunkter ska aktivt tas tillvara.
Alla stödinsatser utgår ifrån brukarens individuella behov och önskemål i enlighet med socialtjänstlagen samt Malmö stads värdegrund. Du arbetar systematiskt och med social dokumentation. Du samarbetar med dina kollegor och andra aktörer för att säkerställa att rätt stöd ges. Tillsammans med våra brukare utformas genomförandeplaner som ligger till grund för hur arbetet skall utformas.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har godkänd gymnasieutbildning
• Kan cykla
• Har god datorvana
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Utbildning samt arbetslivserfarenhet med en pedagogisk inriktning
Som person är du tydlig i din kommunikation och har ett konsultativt arbetssätt, i såväl individuella insatser som i grupp. Att du är engagerad, proaktiv, lösnings- och utvecklingsfokuserad samt har en hög serviceförmåga ser vi som en förutsättning för att axla rollen som ledsagare/avlösare hos oss.
Ditt arbetssätt präglas av flexibilitet, kontinuitet och förmågan att skapa trygghet för brukaren. Du har en god förmåga att strukturera och vill vara med och utveckla verksamheten. Du har även en vilja att dela våra värderingar och jobba mot uppsatta mål, samt att arbeta med ständiga förbättringar.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Ledsagarservice erbjuder avlösning i hemmet och ledsagning. Ledsagningen kan beviljas för äldre personer eller personer som möter svårigheter i vardagen och behöver hjälp med att delta i aktiviteter utanför hemmet. Det kan vara fritidsaktiviteter, kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Avlösning beviljas till personer som har svårt att få tid att göra saker på egen hand då partnern av olika anledningar inte kan lämnas ensam, vilket blir möjligt när avlösaren kommer och umgås med partnern i hemmet. Ambitionen med ledsagning och avlösning är att bryta isolering och öka den enskildes möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhällslivet.
Vi erbjuder ett uppdrag där du får möjlighet att verka i dynamiska sammanhang, där våra verksamheter står i centrum. Vi är ett dedikerat team som arbetar i en fartfylld miljö med spännande och varierande uppdrag. Vår verksamhet har god utvecklingspotential och vi välkomnar driv, framåtanda och nya idéer som kan bidra till att utveckla våra arbetssätt och våra erbjudanden för att på bästa sätt möta brukarnas behov.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Timavlönad
Omfattning: Efter behov
Antal tjänster: Flertalet
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar löpande urval, och intervjuer kan komma att hållas under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se)
Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Ulrika Bååth ulrika.baath@malmo.se 0733-777655 Jobbnummer
9513656