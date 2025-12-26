Timavlönade behandlingsassistenter till Socialförvaltningen Sydväst
Göteborgs kommun / Behandlingsassistentjobb / Göteborg Visa alla behandlingsassistentjobb i Göteborg
2025-12-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Behandlingsassistenter till Bemanningsenheten Publiceringsdatum2025-12-26Om tjänsten
Bemanningsenheten söker dig som vill arbeta som timanställd behandlingsassistent inom våra olika verksamheter.
Som en del av vårt team bidrar du med trygghet och kontinuitet vid ordinarie personals frånvaro. Arbetet är varierande och ger en bred erfarenhet av socialt arbete inom kommunens verksamhetsområden.
Som timanställd planerar du själv din tillgänglighet, men vi ser gärna att du har möjlighet att arbeta 2-3 pass per vecka.
Verksamheterna har bemanning veckans alla dagar, detta ger dig som timavlönad möjlighet att arbeta dag, kväll, natt och helg.
Våra verksamheter har sitt behov under de tider som verksamheten är öppen och du som är intresserad bör kunna arbeta på både dag och kvällspass. Men även natt och jourpass kan komma att vara aktuellt på vissa verksamheter. Som timavlönad förväntas du kontinuerligt uppdatera din tillgänglighet.
Om verksamheterna
Våra verksamheter riktar sig till personer med social och/eller psykisk problematik. Det kan förekomma både aktivt missbruk och psykiska funktionsnedsättningar, med eller utan samsjuklighet. I flera verksamheter finns inget krav på drogfrihet, vilket ställer krav på professionellt bemötande, stabilitet och ett tryggt förhållningssätt.Dina arbetsuppgifter
Stötta och motivera de boende i deras vardag.
Arbeta utifrån individuella genomförandeplaner.
Ansvara för dokumentation, planering och uppföljning av insatser.
Hantera akuta situationer och göra lämpliga bedömningar.
Samarbeta med kollegor och andra professioner för att skapa en trygg och strukturerad miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Pågående eller avslutad högskoleutbildning som socionom, socialpedagog eller annan beteendevetenskaplig utbildning som bedöms likvärdig.
God förmåga att samarbeta samt arbeta självständigt.
Trygghet i att möta människor i kris och hantera utmanande situationer på ett lugnt och respektfullt sätt.
Ett icke-konfrontativt och professionellt förhållningssätt.
Erfarenhet av arbete inom socialt stöd, missbruksvård eller psykiatri är meriterande. Kunskap och erfarenhet av metoderna MI (Motiverande samtal), LAB (Lågaffektivt bemötande) och ÅP (Återfallsprevention) är också meriterande.Övrig information
Körkort B är ett krav då bilkörning kan förekomma i tjänsten.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret krävs innan anställning.
Vill du arbeta i en verksamhet där du gör verklig skillnad - och där ingen dag är den andra lik?
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
Timavlöning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1203". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Sydväst Kontakt
Lina Svendsen Eriksson lina.svendsen@funktionsstod.goteborg.se 031000000 Jobbnummer
9663825