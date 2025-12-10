Timavlönad vikarie i förskola eller grundskola
2025-12-10
Är du social, flexibel och gillar att arbeta med barn och unga? Som vikarie hos oss får du ett meningsfullt, varierande och utvecklande arbete där du bidrar till att forma framtidens världsmedborgare.
Du blir en viktig del i grundskolornas och förskolornas arbete att skapa trygghet och lärande för barn och elever.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Du ersätter ordinarie personal som är frånvarande. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att verksamheten bedrivs i enlighet med läroplanen. Som vikarie arbetar du antingen i förskola eller grundskola. Bemanningsenheten skapar tillsammans med dig en profil som styr vilka uppdrag du matchas mot.
GRUNDSKOLA
I skola kan du arbeta med ett eller flera av uppdragen nedan:
• Anpassad grundskola
Du stöttar en eller flera elever med intellektuell eller begåvningsmässig funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna är omväxlande och utmanande, vilket ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper. Du behöver kunna arbeta självständigt, vara tydlig, handlingskraftig, lyhörd samt ha förmågan att anpassa dig efter elevens behov.
• Lärare (obehörig)
Du leder undervisningen i klassrummet med tydlighet och struktur. Med kreativitet, flexibilitet och höga förväntningar på eleverna motiverar du dem att nå goda resultat.
Du kan undervisa i:
• Årskurs 1-6
• Årskurs 7-9 (välj bland ämnena: bild, engelska, franska, hemkunskap, idrott, matematik, musik, NO, textil-/träslöjd, SO, spanska, svenska, teknik, tyska)
• Elevassistent
Du arbetar med en eller flera elever i klassrummet eller på fritids. Du stöttar utifrån elevens specifika förutsättningar och främjar utveckling och självständighet. Det kan exempelvis handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och/eller olika typer av funktionsnedsättningar.
• Resurs
Du arbetar tillsammans med undervisande lärare i klassrummet eller på fritids. Arbetsuppgifterna varierar och rollen kräver att du arbetar självständigt och tar initiativ. Det är viktigt att du har lätt för att knyta kontakter med barn och ungdomar.
Du kan vikariera som resurs i:
• Förskoleklass upp till årskurs 6
• Särskild undervisningsgrupp/flexgrupp
• Fritids
FÖRSKOLA
Du arbetar i varierande grupper med barn i åldern 1-5 år. Tillsammans med arbetsgruppen skapar du en trygg och stimulerande miljö för barnen. Du bidrar till omsorg och pedagogiskt arbete som bygger på barns delaktighet. Här behöver du vara flexibel, prestigelös och ha god fysik för arbete med små barn.KvalifikationerKvalifikationer
• Gymnasieutbildning (eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig)
• Mycket goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift
• God datorvana för att tryggt hantera våra digitala system
Meriterande
• Pedagogisk utbildning som exempelvis förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem.
• Specialkunskaper inom något ämne eller erfarenheter som du kan ha nytta av vid undervisning
• Yrkesmässiga eller privata erfarenheter av barn med särskilda behov
• Daglig tillgång till bil
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Ett flexibilitet arbete - Som vikarie via bemanningsenheten har du ett flexibelt jobb där du i ditt dagliga arbete möter barn, elever och arbetsgrupper i olika verksamheter. Du väljer själv vilka dagar och tider du är tillgänglig för att bli bokad på vikariat.
Utveckling - Erfarenheter som är värdefulla för en framtida karriär. Att arbeta som vikarie inom skola eller förskola är ett gyllene tillfälle att testa på våra verksamheter, om du funderar på att studera någon pedagogisk utbildning.
Friskvårdsbidrag
Övrig information
Ingångslön (timlön) för undervisande lärare är 172,73 kr och som vikarie i förskola/grundskola som resurs eller elevassistent är 143,26 kr. Utbildning och arbetslivserfarenhet (såväl pedagogisk som övrig erfarenhet) kan ge högre timlön. Anställningsavtal/intyg/examensbevis kan du ladda upp digitalt när du söker på annonsen alternativt ta med till eventuell intervju för bedömning.
Arbetet är förlagt helgfria vardagar med varierande tider. Som vikarie bokas man i första hand på korta vikariat dag för dag, men det finns även möjlighet att bokas på längre sammanhängande vikariat. Våra anställda tilldelas ett begränsat antal förskolor eller grundskolor, för att skapa kontinuitet och där man kan bli en känd vikarie.
Som vikarie hos oss blir man bokningsbar under ett års tid.Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
