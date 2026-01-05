Timavlönad sjuksköterska till bemanningsenheten i Ljungby
Region Kronoberg / Sjuksköterskejobb / Ljungby Visa alla sjuksköterskejobb i Ljungby
2026-01-05
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg i Ljungby
, Älmhult
, Alvesta
, Markaryd
, Växjö
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som timavlönad sjuksköterska kommer du att spela en viktig roll i vårt dagliga avdelningsarbete och utföra vanliga sjuksköterskeuppgifter. Vi erbjuder flexibla arbetsdagar som inkluderar dag-, kvälls- och nattpass, såväl vardagar som helger.Kvalifikationer
Vi söker dig legitimerade sjuksköterska med en äkta passion för vården.
Tidigare yrkeserfarenhet som akutsjuksköterska är meriterande och det är särskilt fördelaktigt om du har arbetat inom Region Kronoberg och med journalsystemet Cambio Cosmic.
Du utmärker dig genom din förmåga att skapa en positiv arbetsmiljö genom vänlighet och ett starkt samarbetsfokus.
Du är snabb på att identifiera och genomföra lösningar när problem uppstår, vilket gör att arbetsflöden flyter smidigare som gynnar patienten.
Som timavlönad är det viktigt att du kan arbeta kontinuerligt, har tillgång till mobiltelefon och kan ta pass med kort varsel.
Det är också av yttersta vikt att du behärskar det svenska språket och kan kommunicera effektivt både i tal och skrift.
ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 942/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065), https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/jobba-som-timavlonad/# Arbetsplats
Region Kronoberg Kontakt
HR Specialist
Christel Stenberg christel.stenberg@kronoberg.se Jobbnummer
9668562