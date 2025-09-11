Timavlönad sjuksköterska natt till Hisingen
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som arbeta som timvikarie i vårt team med sjuksköterskor på Hisingen! Som timvikarie kommer du att bli inbokad vid utifrån verksamhetens behov och din tillgänglighet. Du kommer att arbeta nattetid med hemsjukvård i ordinärt boende, på våra vård- och omsorgsboenden och inom funktionsstöd. Varje natt utgår två sjuksköterskor från gemensamma lokaler på Lillekärr södra 51, Bror Nilssonsgata 5 samt Svartedalsgatan. Vi arbetar som ett team på Hisingen med totalt sex sjuksköterskor varje natt, där vi också samarbetar vid behov mellan områdena.
Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med en kollega på plats och flera på distans. Ni ansvarar för planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser för våra patienter. I arbetet ingår kontakter med anhöriga, jourläkare med flera. Vi har ett nära samarbete med omsorgspersonal och trygghetsjour, som du även handleder och delegerar. I arbetet inom hemsjukvården är du bekväm med att förmedla trygghet och kunskap, ofta via telefon. Vi arbetar med fokus på den enskildes behov, delaktighet och samarbetar i tvärprofessionellt team för att utföra en personcentrerad vård.
På vår arbetsplats bryr vi oss om varandra och vi arbetar tillsammans!. Du får ett fritt och omväxlande arbete där du får möjligheten att möta människor med olika behov i olika åldrar. Här får du möjlighet att arbeta i en organisation där du planerar ditt eget arbete och får vara med och påverka. Vi erbjuder en god introduktion med bredvidgång och löpande rådgivning samt utbyte av kompetens med kollegor inom olika yrkesprofessioner. Du välkomnas till en arbetsplats där du får ta eget ansvar samt verka för en hög vårdkvalitet och patientsäkerhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du tidigare erfarenhet av sjuksköterskeyrket är det meriterande men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad sjuksköterska. Eftersom vi arbetar inom ett stort geografiskt område är B-körkort ett krav.
Rollen som sjuksköterska kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Mötet med den enskilde och dess anhöriga är en viktig del i arbetet, därför anser vi det viktigt att du är lyhörd och kan skapa dig en förståelse för motpartens behov och tankar. För att vi ska kunna ge bästa möjliga vård behöver du även ha en välutvecklad samarbetsförmåga, då vi är flera som arbetar i team runt patienterna. Då en stor del av arbetet sker i hemmet hos patienten är det viktigt att du känner dig trygg i din roll och kan skapa förtroendefulla relationer.
Välkommen att bli en del av ett engagerat team, ansök redan idag!
ÖVRIGT
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Karriärmöjligheter
• Internutbildningar
• Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
• Introduktion vid nyanställning
• Heltid med möjlighet till deltid
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag:
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
