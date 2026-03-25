Timavlönad kock/köksbiträde till Ljungby sjukhus
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker engagerade och noggranna kockar och köksbiträden som vill bidra till en trygg och välfungerande måltidsservice för våra patienter. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en viktig samhällsfunktion där kvalitet, hygien och omtanke står i fokus.
Vi söker nu timavlönade kockar och köksbiträden till köket vid Ljungby sjukhus. Arbetsgruppen består idag av flera medarbetare som tillsammans ansvarar för att tillaga och servera näringsrika måltider samt skapa en trivsam och välfungerande köksmiljö.
Som timavlönad medarbetare förväntas du kunna täcka upp vid behov och hoppa in med kort varsel. Vårt behov varierar från månad till månad och omfattar vanligtvis mellan 2-10 arbetspass. Vi ser gärna att du har möjlighet att börja relativt omgående och även kan fortsätta arbeta hos oss under hösten. Tjänsten är timavlönad och innebär arbete vid behov, främst när ordinarie personal är frånvarande.Publiceringsdatum2026-03-25Arbetsuppgifter
Som kock eller köksbiträde är du en viktig del i att säkerställa att våra patienter får näringsrika och säkra måltider. Arbetet innebär matlagning, förberedelser, servering samt disk och rengöring. Du arbetar i ett team där samarbete, noggrannhet och ansvarstagande är centralt. Dina främsta uppgifter är,
• Dukning av måltidsbrickor till sjukhusets avdelningar
• Diskning och rengöring av köksutrustning
• Packning och leverans av varor till avdelningarna
• Kassatjänst
• Servering
• Matlagning
• Beredning av råkostKvalifikationer
Vi söker dig som har ett öga för hygien och ordning, är flexibel och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du har ett serviceinriktat arbetssätt och motiveras av att bidra till patienternas välmående genom ditt arbete.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från restaurang, storkök eller liknande verksamhet. Du har grundläggande kunskaper inom livsmedelshygien, specialkost och hantering av allergener, samt behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Som person är du samarbetsorienterad och prestigelös, med förmåga att bidra till lösningar och hålla fokus på det gemensamma målet. Du har lätt för att skapa goda relationer, möter människor med respekt och hänsyn samt är lyhörd och empatisk i ditt bemötande. Vi värdesätter att du kan sätta dig in i andras situation och agerar med omtanke i ditt dagliga arbete.
För tjänst som kock krävs även gymnasieutbildning inom restaurang och livsmedel eller annan likvärdig utbildning.
ÖVRIGT
Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771-693 693.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 199/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-specialist
Josefina Ågren josefina.agren@kronoberg.se 0470-58 69 34 Jobbnummer
9819628